https://ria.ru/20211019/korporatsii-1755275019.html

Дом Дерипаски, где ФБР проводит обыск, принадлежит американской корпорации

Дом Дерипаски, где ФБР проводит обыск, принадлежит американской корпорации - РИА Новости, 19.10.2021

Дом Дерипаски, где ФБР проводит обыск, принадлежит американской корпорации

Особняк в Вашингтоне, где проводит обыск ФБР, принадлежит американской корпорации, которую СМИ связывали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:01

2021-10-19T19:01

2021-10-19T19:26

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вашингтон (город)

олег дерипаска

фбр

россия

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Особняк в Вашингтоне, где проводит обыск ФБР, принадлежит американской корпорации, которую СМИ связывали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.Об обыске ранее сообщил журналист телеканала NBC News, вашингтонское отделение ФБР РИА Новости эти сообщения комментировать не стало.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, что эта корпорация связана с Дерипаской, ссылаясь на источники.Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.Это двухэтажный дом, построенный в 1986 году, жилой площадью в 1080 квадратных метров. В доме 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.

https://ria.ru/20211019/obysk-1755277591.html

округ колумбия

сша

вашингтон (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, округ колумбия, сша, вашингтон (город), олег дерипаска, фбр, россия