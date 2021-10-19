https://ria.ru/20211019/korporatsii-1755275019.html
Дом Дерипаски, где ФБР проводит обыск, принадлежит американской корпорации
Дом Дерипаски, где ФБР проводит обыск, принадлежит американской корпорации - РИА Новости, 19.10.2021
Дом Дерипаски, где ФБР проводит обыск, принадлежит американской корпорации
Особняк в Вашингтоне, где проводит обыск ФБР, принадлежит американской корпорации, которую СМИ связывали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:01
2021-10-19T19:01
2021-10-19T19:26
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Особняк в Вашингтоне, где проводит обыск ФБР, принадлежит американской корпорации, которую СМИ связывали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.Об обыске ранее сообщил журналист телеканала NBC News, вашингтонское отделение ФБР РИА Новости эти сообщения комментировать не стало.Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post писала, что эта корпорация связана с Дерипаской, ссылаясь на источники.Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.Это двухэтажный дом, построенный в 1986 году, жилой площадью в 1080 квадратных метров. В доме 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.
https://ria.ru/20211019/obysk-1755277591.html
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в мире, округ колумбия, сша, вашингтон (город), олег дерипаска, фбр, россия
19:01 19.10.2021 (обновлено: 19:26 19.10.2021)
Дом Дерипаски, где ФБР проводит обыск, принадлежит американской корпорации
Дом Дерипаски в Вашингтоне, где ФБР проводит обыск, принадлежит Hestia International LLC