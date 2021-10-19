23:06 19.10.2021 (обновлено: 00:50 20.10.2021)
Минздрав подготовил "карманную" методичку по коронавирусу
Минздрав подготовил "карманную" версию методических рекомендаций по коронавирусу
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минздрав подготовил тринадцатую версию методических рекомендаций по коронавирусу в "карманном формате".
"Такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации <…> в работе с пациентами", — сообщается на сайте ведомства.
В этой версии собрали алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. В ней описали особенности диагностики, лечения и профилактики коронавируса.
"Также разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения. Информация в новой версии структурирована с помощью ярких таблиц", — добавили в Минздраве.
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Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.