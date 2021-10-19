https://ria.ru/20211019/koronaviurs-1755300748.html

Минздрав подготовил "карманную" методичку по коронавирусу

Минздрав подготовил "карманную" методичку по коронавирусу - РИА Новости, 20.10.2021

Минздрав подготовил "карманную" методичку по коронавирусу

Минздрав подготовил тринадцатую версию методических рекомендаций по коронавирусу в "карманном формате". РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-19T23:06

2021-10-19T23:06

2021-10-20T00:50

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минздрав подготовил тринадцатую версию методических рекомендаций по коронавирусу в "карманном формате".В этой версии собрали алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. В ней описали особенности диагностики, лечения и профилактики коронавируса."Также разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения. Информация в новой версии структурирована с помощью ярких таблиц", — добавили в Минздраве.Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211017/koronavirus-1754914478.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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