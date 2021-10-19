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В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин
В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:50
2021-10-19T16:50
2021-10-19T19:33
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сергей собянин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь."Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов – между ними есть важные различия", - написал Собянин в своем блоге.Он отметил, что сейчас ситуация осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было год назад.При этом благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей, защищенных от COVID-19.
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общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин
16:50 19.10.2021 (обновлено: 19:33 19.10.2021)
В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин
Собянин: эпидемиологическая ситуация в Москве осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ