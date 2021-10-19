https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755244819.html

В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин

В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве с COVID-19 повторяется история прошлого года, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:50

2021-10-19T16:50

2021-10-19T19:33

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сергей собянин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь."Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов – между ними есть важные различия", - написал Собянин в своем блоге.Он отметил, что сейчас ситуация осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было год назад.При этом благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей, защищенных от COVID-19.

https://ria.ru/20211019/udalenka-1755240836.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин