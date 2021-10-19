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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5% - РИА Новости, 19.10.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за прошедшую неделю зафиксировано на 15,5% больше случаев заболевания коронавирусом, чем на предыдущей неделе. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:36
2021-10-19T16:36
2021-10-19T16:36
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за прошедшую неделю зафиксировано на 15,5% больше случаев заболевания коронавирусом, чем на предыдущей неделе."За прошедшую неделю зарегистрировано 222 тысячи 241 случай заболевания, и это на 15,5% выше, чем на сороковой неделе. В течение последних пяти недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%