https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755241183.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5% - РИА Новости, 19.10.2021

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 на 15,5%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за прошедшую неделю зафиксировано на 15,5% больше случаев заболевания коронавирусом, чем на предыдущей неделе. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:36

2021-10-19T16:36

2021-10-19T16:36

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за прошедшую неделю зафиксировано на 15,5% больше случаев заболевания коронавирусом, чем на предыдущей неделе."За прошедшую неделю зарегистрировано 222 тысячи 241 случай заболевания, и это на 15,5% выше, чем на сороковой неделе. В течение последних пяти недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии