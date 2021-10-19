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В Забайкальском крае могут объявить длинные каникулы
В Забайкальском крае могут объявить длинные каникулы - РИА Новости, 19.10.2021
В Забайкальском крае могут объявить длинные каникулы
РИА Новости. Забайкальский край из-за ситуации с коронавирусом рассматривает введение каникул, в том числе удлиненных – с 23 октября, заявил губернатор РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:24
2021-10-19T16:24
2021-10-19T16:24
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РИА Новости. Забайкальский край из-за ситуации с коронавирусом рассматривает введение каникул, в том числе удлиненных – с 23 октября, заявил губернатор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, забайкальский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Забайкальском крае могут объявить длинные каникулы
В Забайкальском крае из-за ситуации с коронавирусом рассматривают введение каникул