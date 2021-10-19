https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755238470.html

В Забайкальском крае могут объявить длинные каникулы

В Забайкальском крае могут объявить длинные каникулы - РИА Новости, 19.10.2021

В Забайкальском крае могут объявить длинные каникулы

РИА Новости. Забайкальский край из-за ситуации с коронавирусом рассматривает введение каникул, в том числе удлиненных – с 23 октября, заявил губернатор РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:24

2021-10-19T16:24

2021-10-19T16:24

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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РИА Новости. Забайкальский край из-за ситуации с коронавирусом рассматривает введение каникул, в том числе удлиненных – с 23 октября, заявил губернатор

забайкальский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, забайкальский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии