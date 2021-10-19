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В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах столицы в связи с осложнением... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:27
2021-10-19T15:27
2021-10-19T15:32
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах столицы в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте ведомства."В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по городу Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 19.10.2021 (обновлено: 15:32 19.10.2021)
В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением мер против COVID-19