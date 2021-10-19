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В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19

В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве усилили контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах столицы в связи с осложнением... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:27

2021-10-19T15:27

2021-10-19T15:32

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах столицы в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте ведомства."В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по городу Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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