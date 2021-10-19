https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755221990.html
Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по COVID-19
Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер по COVID, об этом она сказала... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:20
2021-10-19T15:20
2021-10-19T16:14
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер по COVID, об этом она сказала на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Кроме того нужно обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий, не только тех, которые традиционно приняты, но которые будут приняты в ближайшие дни", - отметила Голикова.
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"Нужно обеспечить контроль" – Голикова о соблюдении мер для сдерживания COVID-19
"Нужно обеспечить контроль" – Голикова о соблюдении мер для сдерживания COVID-19
2021-10-19T15:20
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PT1M23S
РИА Новости
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:20 19.10.2021 (обновлено: 16:14 19.10.2021)
Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по COVID-19
Голикова потребовала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19