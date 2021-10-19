https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755221990.html

Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по COVID-19

Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по COVID-19

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер по COVID, об этом она сказала... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:20

2021-10-19T15:20

2021-10-19T16:14

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер по COVID, об этом она сказала на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Кроме того нужно обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий, не только тех, которые традиционно приняты, но которые будут приняты в ближайшие дни", - отметила Голикова.

https://ria.ru/20211019/poslablenie-1755219025.html

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"Нужно обеспечить контроль" – Голикова о соблюдении мер для сдерживания COVID-19 "Нужно обеспечить контроль" – Голикова о соблюдении мер для сдерживания COVID-19 2021-10-19T15:20 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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