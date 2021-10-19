https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755215132.html

Попова заявила об одномоментном росте заболеваемости COVID-19

Попова заявила об одномоментном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Попова заявила об одномоментном росте заболеваемости COVID-19

Фаза роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, причем практически одномоментно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:53

2021-10-19T14:53

2021-10-19T14:53

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Фаза роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, причем практически одномоментно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сегодня находимся в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста, практически одномоментно. Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции, осенний подъем, когда в эпидпроцесс включились практически все субъекты одномоментно, без тех ситуаций последовательного вовлечения в эпидпроцесс, который мы наблюдали в предыдущие подъемы", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/nerabochie_dni-1755202613.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии