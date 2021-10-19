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Попова заявила об одномоментном росте заболеваемости COVID-19
Попова заявила об одномоментном росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Попова заявила об одномоментном росте заболеваемости COVID-19
Фаза роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, причем практически одномоментно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:53
2021-10-19T14:53
2021-10-19T14:53
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Фаза роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах России, причем практически одномоментно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сегодня находимся в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста, практически одномоментно. Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции, осенний подъем, когда в эпидпроцесс включились практически все субъекты одномоментно, без тех ситуаций последовательного вовлечения в эпидпроцесс, который мы наблюдали в предыдущие подъемы", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила об одномоментном росте заболеваемости COVID-19
Попова: во всех регионах отмечается рост заболеваемости COVID-19 практически одномоментно