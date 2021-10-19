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Попова заявила о росте доли случаев COVID-19 в столичных городах
Попова заявила о росте доли случаев COVID-19 в столичных городах - РИА Новости, 19.10.2021
Попова заявила о росте доли случаев COVID-19 в столичных городах
В течение последних пяти недель увеличивается доля случаев COVID, которые регистрируют в столичных городах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:33
2021-10-19T14:33
2021-10-19T14:33
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В течение последних пяти недель увеличивается доля случаев COVID, которые регистрируют в столичных городах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, и это на 15,5% выше, чем на 40-ой неделе. В течение последних 5 недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости суммы ОРВИ и гриппа. Также в течение последних пяти недель увеличивается доля случаев, которая регистрируется в столичных городах, и преимущественно в Москве, - на 35-й неделе с 8% до 19% на прошедшей неделе", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила о росте доли случаев COVID-19 в столичных городах
Попова: в последние пять недель растет доля случаев COVID-19 в столичных городах