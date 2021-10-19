https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755210586.html

Попова заявила о росте доли случаев COVID-19 в столичных городах

Попова заявила о росте доли случаев COVID-19 в столичных городах - РИА Новости, 19.10.2021

Попова заявила о росте доли случаев COVID-19 в столичных городах

В течение последних пяти недель увеличивается доля случаев COVID, которые регистрируют в столичных городах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:33

2021-10-19T14:33

2021-10-19T14:33

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В течение последних пяти недель увеличивается доля случаев COVID, которые регистрируют в столичных городах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшую неделю зарегистрировано 222 241 случай заболевания, и это на 15,5% выше, чем на 40-ой неделе. В течение последних 5 недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости суммы ОРВИ и гриппа. Также в течение последних пяти недель увеличивается доля случаев, которая регистрируется в столичных городах, и преимущественно в Москве, - на 35-й неделе с 8% до 19% на прошедшей неделе", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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