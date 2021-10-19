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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах - РИА Новости, 19.10.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 79 регионах РФ отмечается рост заболеваемости коронавирусом, в шести - без выраженной динамики. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:24
2021-10-19T14:24
2021-10-19T14:24
распространение коронавируса
общество
смоленская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
республика коми
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 79 регионах РФ отмечается рост заболеваемости коронавирусом, в шести - без выраженной динамики."В росте заболеваемости, в явном росте заболеваемости - от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области - сегодня мы видим в 79 субъектах, в 6 субъектах ситуация пока стабильна, без значимой динамики", - сказала Попова на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.
смоленская область
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общество, смоленская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, республика коми, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах