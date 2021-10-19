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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах - РИА Новости, 19.10.2021

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 79 регионах РФ отмечается рост заболеваемости коронавирусом, в шести - без выраженной динамики. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:24

2021-10-19T14:24

2021-10-19T14:24

распространение коронавируса

общество

смоленская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

республика коми

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 79 регионах РФ отмечается рост заболеваемости коронавирусом, в шести - без выраженной динамики."В росте заболеваемости, в явном росте заболеваемости - от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области - сегодня мы видим в 79 субъектах, в 6 субъектах ситуация пока стабильна, без значимой динамики", - сказала Попова на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

смоленская область

республика коми

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, смоленская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, республика коми, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии