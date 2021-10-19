https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755206804.html

Мурашко назвал число развернутых в России коек для больных с COVID-19

Мурашко назвал число развернутых в России коек для больных с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко назвал число развернутых в России коек для больных с COVID-19

274 тысячи коек развернуто в Российской Федерации для пациентов с коронавирусом, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:20

2021-10-19T14:20

2021-10-19T14:20

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. 274 тысячи коек развернуто в Российской Федерации для пациентов с коронавирусом, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В ответ на быстрый прирост числа пациентов мы развернули сегодня уже 274 тысячи коек. Отмечу, что 232 тысячи коек – это перепрофилированные из общей лечебной сети",- сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Система здравоохранения перестраивается, и по многим субъектам РФ количество перепрофилированного коечного фонда от общего количества составляет более 30%",- сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/samoizolyatsiya-1755204463.html

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2021

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