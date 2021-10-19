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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах - РИА Новости, 19.10.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:04
2021-10-19T14:04
2021-10-19T14:26
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост заболеваемости наблюдается на всех возрастных группах", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отмечается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет, сообщила Попова."Наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет", - сказала она.
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:04 19.10.2021 (обновлено: 14:26 19.10.2021)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах