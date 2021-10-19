https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755202289.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах - РИА Новости, 19.10.2021

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:04

2021-10-19T14:04

2021-10-19T14:26

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Рост заболеваемости наблюдается на всех возрастных группах", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отмечается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет, сообщила Попова."Наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет", - сказала она.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии