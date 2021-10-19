https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755196916.html

Основную долю заболевших COVID-19 составляют непривитые, заявил Мурашко

Основную долю заболевших COVID-19 составляют непривитые, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.10.2021

Основную долю заболевших COVID-19 составляют непривитые, заявил Мурашко

Основная масса заболевших COVID-19 в России — это люди, не сделавшие прививку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:48

2021-10-19T13:48

2021-10-19T14:24

распространение коронавируса

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основная масса заболевших COVID-19 в России — это люди, не сделавшие прививку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В первую очередь это, конечно, проблема, связанная с количеством вакцинированных пациентов, потому что основная масса сейчас всех заболевших — это люди, не прошедшие своевременно вакцинацию", — рассказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.По его словам, за прошедшую неделю прирост активных случаев составил 12 процентов, с начала месяца — 23.Сейчас в стационарах лечатся 255 тысяч пациентов, более шести тысяч из них находятся на искусственной вентиляции легких. Всего под наблюдением медиков более 1,2 миллиона инфицированных, развернуты 274 тысячи коек.Мурашко подчеркнул, что мест в реанимационных отделениях достаточно для приема ковидных больных."Но количество тяжелых пациентов и необходимость перевода в учреждения третьего уровня, в том числе где оказывается помощь и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это вызывает сегодня наибольшее напряжение и необходимость своевременного перевода на реабилитацию пациентов для освобождения коечного фонда и работы медицинских организаций", — указал министр.Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211019/revaktsinatsiya-1755203577.html

https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755205258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19