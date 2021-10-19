https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755196916.html
Основную долю заболевших COVID-19 составляют непривитые, заявил Мурашко
Основную долю заболевших COVID-19 составляют непривитые, заявил Мурашко - РИА Новости, 19.10.2021
Основную долю заболевших COVID-19 составляют непривитые, заявил Мурашко
Основная масса заболевших COVID-19 в России — это люди, не сделавшие прививку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:48
2021-10-19T13:48
2021-10-19T14:24
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Основная масса заболевших COVID-19 в России — это люди, не сделавшие прививку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В первую очередь это, конечно, проблема, связанная с количеством вакцинированных пациентов, потому что основная масса сейчас всех заболевших — это люди, не прошедшие своевременно вакцинацию", — рассказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.По его словам, за прошедшую неделю прирост активных случаев составил 12 процентов, с начала месяца — 23.Сейчас в стационарах лечатся 255 тысяч пациентов, более шести тысяч из них находятся на искусственной вентиляции легких. Всего под наблюдением медиков более 1,2 миллиона инфицированных, развернуты 274 тысячи коек.Мурашко подчеркнул, что мест в реанимационных отделениях достаточно для приема ковидных больных."Но количество тяжелых пациентов и необходимость перевода в учреждения третьего уровня, в том числе где оказывается помощь и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это вызывает сегодня наибольшее напряжение и необходимость своевременного перевода на реабилитацию пациентов для освобождения коечного фонда и работы медицинских организаций", — указал министр.Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211019/revaktsinatsiya-1755203577.html
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общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:48 19.10.2021 (обновлено: 14:24 19.10.2021)
Основную долю заболевших COVID-19 составляют непривитые, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: основную долю заболевших COVID-19 в России составляют непривитые
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Основная масса заболевших COVID-19 в России
— это люди, не сделавшие прививку, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"В первую очередь это, конечно, проблема, связанная с количеством вакцинированных пациентов, потому что основная масса сейчас всех заболевших — это люди, не прошедшие своевременно вакцинацию", — рассказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
По его словам, за прошедшую неделю прирост активных случаев составил 12 процентов, с начала месяца — 23.
Сейчас в стационарах лечатся 255 тысяч пациентов, более шести тысяч из них находятся на искусственной вентиляции легких. Всего под наблюдением медиков более 1,2 миллиона инфицированных, развернуты 274 тысячи коек.
Мурашко подчеркнул, что мест в реанимационных отделениях достаточно для приема ковидных больных.
"Но количество тяжелых пациентов и необходимость перевода в учреждения третьего уровня, в том числе где оказывается помощь и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это вызывает сегодня наибольшее напряжение и необходимость своевременного перевода на реабилитацию пациентов для освобождения коечного фонда и работы медицинских организаций", — указал министр.
Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Мурашко ранее отмечал, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.