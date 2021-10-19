https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755196131.html
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России
За прошедшую неделю рост заболеваемости коронавирусом в России составил 12%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:46
2021-10-19T13:46
2021-10-19T13:59
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084332_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_0b8ddbfa8d2ffb5591d888a6f5ed65e8.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю рост заболеваемости коронавирусом в России составил 12%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."С начала месяца рост числа активных случаев составил почти 23%, а за прошедшую неделю прирост составил 12%",- сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211019/murashko-1755200119.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084332_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_00d4166e8f117960a24beb219c7232d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:46 19.10.2021 (обновлено: 13:59 19.10.2021)
Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России
Мурашко: за прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в России составил 12%