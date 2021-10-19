https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755196131.html

Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко оценил рост заболеваемости COVID-19 в России

За прошедшую неделю рост заболеваемости коронавирусом в России составил 12%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:46

2021-10-19T13:46

2021-10-19T13:59

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. За прошедшую неделю рост заболеваемости коронавирусом в России составил 12%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."С начала месяца рост числа активных случаев составил почти 23%, а за прошедшую неделю прирост составил 12%",- сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/murashko-1755200119.html

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2021

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