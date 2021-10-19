https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755194663.html
Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса
Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса
Российским властям необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране до критической точки, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:43
2021-10-19T13:43
2021-10-19T13:58
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754188581_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_0c53ae9a38f3e5365f6c405745e7cc6f.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российским властям необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране до критической точки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.“Количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения последние недели серьезно растет. Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции”, - сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211019/covid-19-1755195035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754188581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbe4ce96da9d1b3c98fe12792b64f2ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
13:43 19.10.2021 (обновлено: 13:58 19.10.2021)
Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса
Премьер Мишустин призвал не допустить распространения коронавируса до критической точки