https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755194663.html

Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса

Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Мишустин призвал не допустить критического распространения коронавируса

Российским властям необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране до критической точки, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:43

2021-10-19T13:43

2021-10-19T13:58

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российским властям необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране до критической точки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.“Количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения последние недели серьезно растет. Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции”, - сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211019/covid-19-1755195035.html

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2021

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