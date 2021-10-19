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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:52
2021-10-19T11:52
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 598 человек. На ИВЛ находятся 639 человек. В городе выздоровели ещё 3 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 540 144", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:52 19.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 639 человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 5 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 598 человек. На ИВЛ находятся 639 человек. В городе выздоровели ещё 3 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 540 144", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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