https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755170377.html
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:52
2021-10-19T11:52
2021-10-19T11:52
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436528_0:387:2951:2047_1920x0_80_0_0_63f04b337d598810b09c1945a9be9428.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 598 человек. На ИВЛ находятся 639 человек. В городе выздоровели ещё 3 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 540 144", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436528_845:615:2754:2047_1920x0_80_0_0_2cd2b60cd95bc9f7575c32faf04d6116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1598 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 639 человек