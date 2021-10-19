https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755166085.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области — 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:33
2021-10-19T11:33
2021-10-19T11:33
распространение коронавируса
общество
магаданская область
республика алтай
сахалин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области — 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,06%, 2. Республика Алтай 0,14%, 3. Магаданская область 0,16%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755165534.html
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общество, магаданская область, республика алтай, сахалин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Сахалинской области — 0,06%