https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755166085.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области — 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:33

2021-10-19T11:33

2021-10-19T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

республика алтай

сахалин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области — 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,06%, 2. Республика Алтай 0,14%, 3. Магаданская область 0,16%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755165534.html

магаданская область

республика алтай

сахалин

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, республика алтай, сахалин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии