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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755163625.html
В Воронежской области зафиксировали максимум по числу умерших от COVID-19
В Воронежской области зафиксировали максимум по числу умерших от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В Воронежской области зафиксировали максимум по числу умерших от COVID-19
Рекордное число госпитализированных за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Воронежской области, также достигнут суточный максимум по... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:25
2021-10-19T11:25
распространение коронавируса
общество
воронежская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Рекордное число госпитализированных за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Воронежской области, также достигнут суточный максимум по числу умерших, сообщает во вторник облправительство.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19, ежедневная госпитализация с ковидом приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших впервые превысило 50 человек."Сразу два новых печальных рекорда: за прошедшие сутки на ковидные койки госпитализировано 922 человека, умерло 55", - говорится в сообщении.На понедельник, 18 октября, ковидный коечный фонд в Воронежской области был заполнен на 92,37%. Из 7 741 коек заняты пациентами 7 151. В связи с нехваткой медработников, власти области попросили частные медицинские организации выделить специалистов для работы в ковидных отделениях поликлиник и стационаров, а также вернуться в профессию для борьбы с пандемией вышедших на пенсию специалистов.В области объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций и площадок, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.По данным на 18 октября, всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 144 597 случаев COVID-19, выздоровели 116 511 пациентов, умерли 6 456. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755155698.html
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общество, воронежская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:25 19.10.2021
 
В Воронежской области зафиксировали максимум по числу умерших от COVID-19

Максимумы по числу умерших и госпитализированных с COVID-19 выявили в Воронежской области

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Рекордное число госпитализированных за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Воронежской области, также достигнут суточный максимум по числу умерших, сообщает во вторник облправительство.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19, ежедневная госпитализация с ковидом приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших впервые превысило 50 человек.
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"Сразу два новых печальных рекорда: за прошедшие сутки на ковидные койки госпитализировано 922 человека, умерло 55", - говорится в сообщении.
На понедельник, 18 октября, ковидный коечный фонд в Воронежской области был заполнен на 92,37%. Из 7 741 коек заняты пациентами 7 151. В связи с нехваткой медработников, власти области попросили частные медицинские организации выделить специалистов для работы в ковидных отделениях поликлиник и стационаров, а также вернуться в профессию для борьбы с пандемией вышедших на пенсию специалистов.
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В области объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций и площадок, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.
По данным на 18 октября, всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 144 597 случаев COVID-19, выздоровели 116 511 пациентов, умерли 6 456. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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