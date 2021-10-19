https://ria.ru/20211019/koreya-1755141169.html

КНДР не предупредила Южную Корею о ракетном пуске, сообщили СМИ

КНДР не предупредила Южную Корею о ракетном пуске, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021

КНДР не предупредила Южную Корею о ракетном пуске, сообщили СМИ

Северная Корея не предупреждала о планах по пуску ракет в ходе регулярного звонка по межкорейской линии связи, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:03

2021-10-19T09:03

2021-10-19T09:03

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Северная Корея не предупреждала о планах по пуску ракет в ходе регулярного звонка по межкорейской линии связи, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея."Сегодня утром как обычно состоялся звонок по межкорейской линии связи, Северная Корея не упомянула о произошедшей сегодня ситуации", - приводит агентство слова представителя министерства.Как отмечает агентство, звонок состоялся примерно за час до того, как объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил о пуске.Ранее агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщило, что КНДР во вторник провела испытание баллистической ракеты малого радиуса действия. Она преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. По данным военных, в КНДР произведено испытание БРПЛ.

https://ria.ru/20211019/raketa-1755138347.html

https://ria.ru/20211019/bezopasnost-1755133445.html

кндр (северная корея)

южная корея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея