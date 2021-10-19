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https://ria.ru/20211019/koreya-1755141169.html
КНДР не предупредила Южную Корею о ракетном пуске, сообщили СМИ
КНДР не предупредила Южную Корею о ракетном пуске, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021
КНДР не предупредила Южную Корею о ракетном пуске, сообщили СМИ
Северная Корея не предупреждала о планах по пуску ракет в ходе регулярного звонка по межкорейской линии связи, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:03
2021-10-19T09:03
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Северная Корея не предупреждала о планах по пуску ракет в ходе регулярного звонка по межкорейской линии связи, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея."Сегодня утром как обычно состоялся звонок по межкорейской линии связи, Северная Корея не упомянула о произошедшей сегодня ситуации", - приводит агентство слова представителя министерства.Как отмечает агентство, звонок состоялся примерно за час до того, как объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил о пуске.Ранее агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщило, что КНДР во вторник провела испытание баллистической ракеты малого радиуса действия. Она преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. По данным военных, в КНДР произведено испытание БРПЛ.
https://ria.ru/20211019/raketa-1755138347.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
09:03 19.10.2021
 
КНДР не предупредила Южную Корею о ракетном пуске, сообщили СМИ

Ренхап: КНДР во время регулярного звонка не предупредила Южную Корею о ракетном пуске

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Северная Корея не предупреждала о планах по пуску ракет в ходе регулярного звонка по межкорейской линии связи, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.
"Сегодня утром как обычно состоялся звонок по межкорейской линии связи, Северная Корея не упомянула о произошедшей сегодня ситуации", - приводит агентство слова представителя министерства.
Испытания новой зенитной ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
08:19
Выпущенная КНДР ракета пролетела 430-450 километров, сообщили СМИ
Как отмечает агентство, звонок состоялся примерно за час до того, как объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил о пуске.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщило, что КНДР во вторник провела испытание баллистической ракеты малого радиуса действия. Она преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. По данным военных, в КНДР произведено испытание БРПЛ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
05:58
Премьер Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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