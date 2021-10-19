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Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на Колыме

Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на Колыме - РИА Новости, 19.10.2021

Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на Колыме

Сейсмологи во вторник зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 балла в Северо-Эвенском округе Магаданской области, ближайший населенный пункт от эпицентра... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:06

2021-10-19T09:06

2021-10-19T09:06

происшествия

магаданская область

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МАГАДАН, 19 окт - РИА Новости. Сейсмологи во вторник зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 балла в Северо-Эвенском округе Магаданской области, ближайший населенный пункт от эпицентра в 160 километрах, сообщил РИА новости сотрудник магаданской сейсмостанции."Толчки зафиксированы в 160 километрах от поселка Омсукчан. В самом поселке их никто не почувствовал, во всяком случае, никто о них не сообщал", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1754973767.html

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магаданская область