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Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на Колыме
Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на Колыме - РИА Новости, 19.10.2021
Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на Колыме
Сейсмологи во вторник зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 балла в Северо-Эвенском округе Магаданской области, ближайший населенный пункт от эпицентра... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:06
2021-10-19T09:06
2021-10-19T09:06
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 19 окт - РИА Новости. Сейсмологи во вторник зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 балла в Северо-Эвенском округе Магаданской области, ближайший населенный пункт от эпицентра в 160 километрах, сообщил РИА новости сотрудник магаданской сейсмостанции."Толчки зафиксированы в 160 километрах от поселка Омсукчан. В самом поселке их никто не почувствовал, во всяком случае, никто о них не сообщал", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1754973767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, магаданская область
Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на Колыме
Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали в Северо-Эвенском округе Колымы