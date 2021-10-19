https://ria.ru/20211019/kndr-1755146293.html
В Южной Корее прокомментировали новое ракетное испытание КНДР
В Южной Корее прокомментировали новое ракетное испытание КНДР - РИА Новости, 19.10.2021
В Южной Корее прокомментировали новое ракетное испытание КНДР
Министерство по делам национального объединения Южной Кореи выразило "глубокое сожаление" по поводу нового ракетного испытания в КНДР, однако через диалог и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:46
2021-10-19T09:46
2021-10-19T09:46
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755140931_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ecd81a29ca89faf631dda78d74ae926.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство по делам национального объединения Южной Кореи выразило "глубокое сожаление" по поводу нового ракетного испытания в КНДР, однако через диалог и сотрудничество будет добиваться улучшения межкорейских отношений, сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап.Утром КНДР провела испытание баллистической ракеты малого радиуса действия, предположительно БРПЛ в Японском море."Выражаем сожаление по поводу нынешнего (ракетного) пуска, требуем скорейшего согласия Северной Кореи на диалог и будем решительно принимать необходимые меры через взаимодействие с заинтересованными государствами, в том числе США", - приводит агентство заявление министерства.Как отмечает Рёнхап, такая же позиция была озвучена во вторник комитетом нацбезопасности Южной Кореи."Будем последовательно прилагать усилия через диалог и сотрудничество для полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддержания мира, развития отношений Юга и Севера", - отмечает министерство по делам национального объединения.
https://ria.ru/20211019/raketa-1755141551.html
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755140931_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_aca2fa7a1f0189443d1f8eb42849a3bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
В Южной Корее прокомментировали новое ракетное испытание КНДР
Власти Южной Кореи выразили сожаление из-за нового ракетного испытания КНДР