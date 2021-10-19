https://ria.ru/20211019/kndr-1755146293.html

В Южной Корее прокомментировали новое ракетное испытание КНДР

В Южной Корее прокомментировали новое ракетное испытание КНДР - РИА Новости, 19.10.2021

В Южной Корее прокомментировали новое ракетное испытание КНДР

Министерство по делам национального объединения Южной Кореи выразило "глубокое сожаление" по поводу нового ракетного испытания в КНДР, однако через диалог и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:46

2021-10-19T09:46

2021-10-19T09:46

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство по делам национального объединения Южной Кореи выразило "глубокое сожаление" по поводу нового ракетного испытания в КНДР, однако через диалог и сотрудничество будет добиваться улучшения межкорейских отношений, сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап.Утром КНДР провела испытание баллистической ракеты малого радиуса действия, предположительно БРПЛ в Японском море."Выражаем сожаление по поводу нынешнего (ракетного) пуска, требуем скорейшего согласия Северной Кореи на диалог и будем решительно принимать необходимые меры через взаимодействие с заинтересованными государствами, в том числе США", - приводит агентство заявление министерства.Как отмечает Рёнхап, такая же позиция была озвучена во вторник комитетом нацбезопасности Южной Кореи."Будем последовательно прилагать усилия через диалог и сотрудничество для полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддержания мира, развития отношений Юга и Севера", - отмечает министерство по делам национального объединения.

https://ria.ru/20211019/raketa-1755141551.html

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров