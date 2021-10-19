https://ria.ru/20211019/kndr-1755136437.html

СМИ сообщили, что КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности

СМИ сообщили, что КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности - РИА Новости, 19.10.2021

СМИ сообщили, что КНДР испытала баллистическую ракету малой дальности

Южная Корея полагает, что КНДР провела во вторник утром испытание баллистической ракеты малой дальности, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T07:42

2021-10-19T07:42

2021-10-19T07:42

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

фумио кисида

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Южная Корея полагает, что КНДР провела во вторник утром испытание баллистической ракеты малой дальности, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей совета национальной безопасности страны.Кроме этого, как отмечает агентство, представители совета национальной безопасности Южной Кореи выразили "чрезвычайное разочарование" тем фактом, что КНДР продолжает осуществлять ракетные пуски, в то время как ведущие мировые державы проводят консультации по стабилизации ситуации и установлению мира на Корейском полуострове. В совете призвали Пхеньян к возвращению к диалогу в ближайшее время в целях создания мира на полуострове.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.

https://ria.ru/20211019/ugroza-1755134456.html

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, фумио кисида