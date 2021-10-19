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Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета
Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 19.10.2021
Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета
Житель Кирова подозревается в том, что выстрелил в лицо 13-летнему мальчику из аэрозольного пистолета, на него завели дело о хулиганстве, сообщает следственное... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:03
2021-10-19T16:03
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Житель Кирова подозревается в том, что выстрелил в лицо 13-летнему мальчику из аэрозольного пистолета, на него завели дело о хулиганстве, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, вечером 10 октября пьяный 20-летний парень на улице Азина в Кирове в ходе конфликта направил аэрозольный пистолет в сторону ранее незнакомого ему 13-летнего мальчика и выстрелил тому в лицо, отчего потерпевший "испытал физическую боль". Отмечается, что подозреваемый "нарушал общественный порядок, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя пренебрежительное отношение к ним"."По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Следователи проводят комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия
16:03 19.10.2021
 
Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета

Пьяный кировчанин выстрелил в лицо 13-летнему подростку из аэрозольного пистолета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Житель Кирова подозревается в том, что выстрелил в лицо 13-летнему мальчику из аэрозольного пистолета, на него завели дело о хулиганстве, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, вечером 10 октября пьяный 20-летний парень на улице Азина в Кирове в ходе конфликта направил аэрозольный пистолет в сторону ранее незнакомого ему 13-летнего мальчика и выстрелил тому в лицо, отчего потерпевший "испытал физическую боль". Отмечается, что подозреваемый "нарушал общественный порядок, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя пренебрежительное отношение к ним".
"По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Следователи проводят комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)КировРоссия
 
 
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