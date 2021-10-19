https://ria.ru/20211019/kirov-1755233326.html

Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета

Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 19.10.2021

Кировчанин выстрелил в лицо подростку из аэрозольного пистолета

Житель Кирова подозревается в том, что выстрелил в лицо 13-летнему мальчику из аэрозольного пистолета, на него завели дело о хулиганстве, сообщает следственное... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:03

2021-10-19T16:03

2021-10-19T16:03

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Житель Кирова подозревается в том, что выстрелил в лицо 13-летнему мальчику из аэрозольного пистолета, на него завели дело о хулиганстве, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, вечером 10 октября пьяный 20-летний парень на улице Азина в Кирове в ходе конфликта направил аэрозольный пистолет в сторону ранее незнакомого ему 13-летнего мальчика и выстрелил тому в лицо, отчего потерпевший "испытал физическую боль". Отмечается, что подозреваемый "нарушал общественный порядок, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя пренебрежительное отношение к ним"."По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия). Следователи проводят комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20211012/novorossiysk-1754216290.html

кировская область

киров

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия