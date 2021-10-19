https://ria.ru/20211019/kirgiziya-1755179508.html

Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии

Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии - РИА Новости, 19.10.2021

Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии

БДИПЧ ОБСЕ приступило к наблюдению за выборами парламента Киргизии, которые назначены на 28 ноября, говорится в сообщении Бюро. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:38

2021-10-19T12:38

2021-10-19T12:38

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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ приступило к наблюдению за выборами парламента Киргизии, которые назначены на 28 ноября, говорится в сообщении Бюро.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова."Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сегодня открыло миссию по наблюдению за выборами на парламентских выборах 28 ноября в Киргизии по приглашению национальных властей", - говорится в сообщенииМиссия, которую возглавляет посол Одри Гловер, состоит из основной группы из 12 экспертов, базирующихся в Бишкеке, и 26 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране с 26 октября.Кроме того, БДИПЧ планирует обратиться к государствам-участникам ОБСЕ с просьбой прислать 350 краткосрочных наблюдателей, которые должны прибыть за несколько дней до дня выборов.Миссия будет наблюдать за выборами на предмет "их соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211013/pravitelstvo-1754367601.html

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в мире, киргизия, бишкек, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе