https://ria.ru/20211019/karta-1755200276.html

"Пушкинской картой" воспользовались почти тысяча липецких студентов

"Пушкинской картой" воспользовались почти тысяча липецких студентов - РИА Новости, 19.10.2021

"Пушкинской картой" воспользовались почти тысяча липецких студентов

Почти тысяча школьников и студентов воспользовались "Пушкинской картой" и посетили спектакли Международного фестиваля "Липецкие театральные встречи", который... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:58

2021-10-19T13:58

2021-10-19T13:58

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общественный транспорт

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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Почти тысяча школьников и студентов воспользовались "Пушкинской картой" и посетили спектакли Международного фестиваля "Липецкие театральные встречи", который ежегодно проходит в Липецкой области с 1985 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он отметил, что за полторы недели фестиваля молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет было продано рекордное количество билетов на все спектакли фестиваля. Организаторы мероприятия отмечают, что подобного ажиотажа со стороны молодежи в прошлые годы не наблюдалось. Традиционно спектакли фестиваля посещали люди среднего и старшего возраста."По статистике фестиваля каждый третий зритель посетил наши спектакли по Пушкинской карте", - рассказала директор Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Татьяна Горелова.По ее словам, самыми популярными среди молодежи постановками оказались "Горе от ума" Липецкого государственного академического театра имени Толстого и "Вишневый сад" Костромского государственного драматического театра. И тот, и другой спектакли были удостоены главных наград фестиваля.Памятными подарками организаторы фестиваля отметили наиболее активных пользователей "Пушкинской карты".Он уточнил, что в проекте "Пушкинская карта" в Липецкой области участвуют все театры региона, включая государственный театр народного танца "Казаки России", Липецкую филармонию, областной краеведческий музей с филиалами, музеи-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского и Скорняково-Архангельское. Воспользоваться ею могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, получив виртуальную карту через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Оплатить билеты можно, используя стартовый номинал в размере 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца 2021 года.Пушкинская карта работает в любом регионе России. Узнать о мероприятиях можно в афише приложения или в специальном разделе на сайте Культура.РФ, а также на сайтах учреждений культуры Липецкой области.

https://ria.ru/20211014/shkola-1754591260.html

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липецкая область, игорь артамонов, общественный транспорт