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"Пушкинской картой" воспользовались почти тысяча липецких студентов
"Пушкинской картой" воспользовались почти тысяча липецких студентов - РИА Новости, 19.10.2021
"Пушкинской картой" воспользовались почти тысяча липецких студентов
Почти тысяча школьников и студентов воспользовались "Пушкинской картой" и посетили спектакли Международного фестиваля "Липецкие театральные встречи", который... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:58
2021-10-19T13:58
2021-10-19T13:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общественный транспорт
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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Почти тысяча школьников и студентов воспользовались "Пушкинской картой" и посетили спектакли Международного фестиваля "Липецкие театральные встречи", который ежегодно проходит в Липецкой области с 1985 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он отметил, что за полторы недели фестиваля молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет было продано рекордное количество билетов на все спектакли фестиваля. Организаторы мероприятия отмечают, что подобного ажиотажа со стороны молодежи в прошлые годы не наблюдалось. Традиционно спектакли фестиваля посещали люди среднего и старшего возраста."По статистике фестиваля каждый третий зритель посетил наши спектакли по Пушкинской карте", - рассказала директор Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Татьяна Горелова.По ее словам, самыми популярными среди молодежи постановками оказались "Горе от ума" Липецкого государственного академического театра имени Толстого и "Вишневый сад" Костромского государственного драматического театра. И тот, и другой спектакли были удостоены главных наград фестиваля.Памятными подарками организаторы фестиваля отметили наиболее активных пользователей "Пушкинской карты".Он уточнил, что в проекте "Пушкинская карта" в Липецкой области участвуют все театры региона, включая государственный театр народного танца "Казаки России", Липецкую филармонию, областной краеведческий музей с филиалами, музеи-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского и Скорняково-Архангельское. Воспользоваться ею могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, получив виртуальную карту через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Оплатить билеты можно, используя стартовый номинал в размере 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца 2021 года.Пушкинская карта работает в любом регионе России. Узнать о мероприятиях можно в афише приложения или в специальном разделе на сайте Культура.РФ, а также на сайтах учреждений культуры Липецкой области.
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липецкая область, игорь артамонов, общественный транспорт
ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости
. Почти тысяча школьников и студентов воспользовались "Пушкинской картой" и посетили спектакли Международного фестиваля "Липецкие театральные встречи", который ежегодно проходит в Липецкой области с 1985 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов
.
Он отметил, что за полторы недели фестиваля молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет было продано рекордное количество билетов на все спектакли фестиваля. Организаторы мероприятия отмечают, что подобного ажиотажа со стороны молодежи в прошлые годы не наблюдалось. Традиционно спектакли фестиваля посещали люди среднего и старшего возраста.
"По статистике фестиваля каждый третий зритель посетил наши спектакли по Пушкинской карте", - рассказала директор Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Татьяна Горелова.
По ее словам, самыми популярными среди молодежи постановками оказались "Горе от ума" Липецкого государственного академического театра имени Толстого и "Вишневый сад" Костромского государственного драматического театра. И тот, и другой спектакли были удостоены главных наград фестиваля.
Памятными подарками организаторы фестиваля отметили наиболее активных пользователей "Пушкинской карты".
"Федеральная программа поддержки молодежи позволит молодому поколению открыть новые грани искусства, расширить кругозор, найти единомышленников", – отмечает глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в проекте "Пушкинская карта" в Липецкой области участвуют все театры региона, включая государственный театр народного танца "Казаки России", Липецкую филармонию, областной краеведческий музей с филиалами, музеи-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского и Скорняково-Архангельское. Воспользоваться ею могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, получив виртуальную карту через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Оплатить билеты можно, используя стартовый номинал в размере 3000 рублей. Эту сумму нужно потратить до конца 2021 года.
Пушкинская карта работает в любом регионе России. Узнать о мероприятиях можно в афише приложения или в специальном разделе на сайте Культура.РФ, а также на сайтах учреждений культуры Липецкой области.