https://ria.ru/20211019/iznasilovanie-1755208468.html
В Новгородской области девочка сумела убежать от насильника
В Новгородской области девочка сумела убежать от насильника - РИА Новости, 19.10.2021
В Новгородской области девочка сумела убежать от насильника
Подозреваемый в покушении на изнасилование 13-летней девочки, от которого ребенку удалось убежать, задержан в Новгородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:27
2021-10-19T14:27
2021-10-19T14:27
происшествия
новгородская область
окуловка
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на изнасилование 13-летней девочки, от которого ребенку удалось убежать, задержан в Новгородской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Новгородской области задержан подозреваемый в покушении на изнасилование 13-летней девочки", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 12 октября рецидивист догнал девочку вечером в городе Окуловка. Мужчина схватил ее за одежду и потащил к зданию подстанции, где попытался изнасиловать."В момент, когда злоумышленник снимал с себя одежду, девочка убежала от него", - отмечается в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 131 УК РФ (Покушение на изнасилование малолетней).
https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html
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происшествия, новгородская область, окуловка, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Новгородской области девочка сумела убежать от насильника
В Новгородской области задержали мужчину, попытавшегося изнасиловать 13-летнюю девочку