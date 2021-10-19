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В Кремле высказались о признании отдельных СМИ иноагентами
В Кремле высказались о признании отдельных СМИ иноагентами - РИА Новости, 19.10.2021
В Кремле высказались о признании отдельных СМИ иноагентами
Разъяснять решения о признании каких-либо СМИ иноагентами должно ответственное ведомство, поднимать эти темы нужно, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:08
2021-10-19T13:08
2021-10-19T13:42
дмитрий песков
общество
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Разъяснять решения о признании каких-либо СМИ иноагентами должно ответственное ведомство, поднимать эти темы нужно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ведомство, которое по закону это объявляет, оно и должно разъяснять... Вы можете и должны поднимать эти вопросы, это абсолютно нормально, но, наверное, все-таки нужно обращаться именно в ответственное ведомство... Мы не можем быть арбитром в данном случае, в данном случае арбитром может быть только суд", - ответил Песков на просьбу прокомментировать последнее решение о признании ряда СМИ иностранными агентами.Он напомнил, что журналистское сообщество подготовило предложение по внесению возможных поправок в закон, и это требует обсуждения.Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Москоу диджитал медиа"* и акционерное общество "РС-Балт"*, отвечающих за работу издания Republic и информационного агентства "Росбалт".* СМИ, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20211015/reestr-1754827068.html
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дмитрий песков, общество, принятие закона о сми-иноагентах, россия
13:08 19.10.2021 (обновлено: 13:42 19.10.2021)
В Кремле высказались о признании отдельных СМИ иноагентами
Песков: обращаться по вопросам признания СМИ иноагентами надо в ответственные ведомства