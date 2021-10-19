https://ria.ru/20211019/gruziya-1755194504.html

Премьер Грузии заявил о завершении периода революций в стране

Премьер Грузии заявил о завершении периода революций в стране - РИА Новости, 19.10.2021

Премьер Грузии заявил о завершении периода революций в стране

Власти Грузии не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии экс-президента Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр страны Ираклий... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:42

2021-10-19T13:42

2021-10-19T13:45

в мире

грузия

михаил саакашвили

единое национальное движение

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Власти Грузии не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии экс-президента Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.В Грузии 30 октября пройдет второй тур выборов в органы местного самоуправления. Члены партии Саакашвили "Единое национальное движение" планируют провести масштабный митинг в этот день с требованием освобождения политика, который находится в заключении."Обычно, когда мы говорим о языке ненависти, это исходит от "Национального движения". Эти люди правили страной на протяжении девяти лет с ненавистью, пытками людей, все ужасное происходило в то время с населением... Хочу сказать всем одно - в этой стране завершилось время революций и войн. Мы не допустим провокации", - заявил премьер журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/saakashvili-1754883095.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили