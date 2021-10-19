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В Москве госпитализировали гендиректора Большого театра
В Москве госпитализировали гендиректора Большого театра - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве госпитализировали гендиректора Большого театра
Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила РИА Новости, что гендиректору ГАБТа Владимиру Урину сделали операцию. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:56
2021-10-19T14:56
2021-10-19T17:32
культура
большой театр
происшествия
москва
здоровье - общество
владимир урин
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова сообщила РИА Новости, что гендиректору ГАБТа Владимиру Урину сделали операцию.Ранее в СМИ появилась информация, что он в больнице с сердечным приступом."Генеральный директор Большого театра Владимир Урин был действительно госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на сердечную недостаточность", — сказала Новикова.Она добавила, что после операции Урин продолжает лечение в стационаре.Владимир Урин — режиссер, театровед и педагог, заслуженный деятель искусств России. Он возглавляет театр с 2013 года.
https://ria.ru/20201119/bolshoy-teatr-1585308489.html
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большой театр, происшествия, москва, здоровье - общество, владимир урин
14:56 19.10.2021 (обновлено: 17:32 19.10.2021)
В Москве госпитализировали гендиректора Большого театра
В Москве госпитализировали и прооперировали гендиректора Большого театра Урина