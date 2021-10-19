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В США убитую в зоопарке гориллу сравнили с жертвами капитализма
В США убитую в зоопарке гориллу сравнили с жертвами капитализма - РИА Новости, 19.10.2021
В США убитую в зоопарке гориллу сравнили с жертвами капитализма
Двухметровую бронзовую статую гориллы Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка пять лет назад, установили на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:27
2021-10-19T06:29
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НЬЮ-ЙОРК, 19 окт - РИА Новости. Двухметровую бронзовую статую гориллы Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка пять лет назад, установили на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC New York.По словам организаторов акции, горилла символизирует людей, живущих в капиталистической системе США, "делающей богатые элиты богаче, тогда как простой человек остается за бортом".Статую обезьяны разместили напротив знаменитого символа Уолл-стрит - бронзового "Атакующего быка". Как сообщает телеканал, вокруг статуи быка выложили 10 тысяч бананов, которые потом будут пожертвованы в местные продовольственные фонды.В мае 2016 года ребенок упал в вольер с гориллами в зоопарке американского города Цинциннати, тогда работники зоопарка были вынуждены застрелить самца по кличке Харамбе, который схватил мальчика. История получила широкий общественный резонанс и породила обсуждения об оправданности такой меры.
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в мире, сша, нью-йорк (город)
06:27 19.10.2021 (обновлено: 06:29 19.10.2021)
 
В США убитую в зоопарке гориллу сравнили с жертвами капитализма

В США установили памятник убитой горилле Харамбе, сравнив ее с жертвами капитализма

© REUTERS / SHANNON STAPLETONДвухметровую бронзовую статую гориллы Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка пять лет назад, установили на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке
Двухметровую бронзовую статую гориллы Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка пять лет назад, установили на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
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НЬЮ-ЙОРК, 19 окт - РИА Новости. Двухметровую бронзовую статую гориллы Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка пять лет назад, установили на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC New York.
По словам организаторов акции, горилла символизирует людей, живущих в капиталистической системе США, "делающей богатые элиты богаче, тогда как простой человек остается за бортом".
Статую обезьяны разместили напротив знаменитого символа Уолл-стрит - бронзового "Атакующего быка". Как сообщает телеканал, вокруг статуи быка выложили 10 тысяч бананов, которые потом будут пожертвованы в местные продовольственные фонды.
В мае 2016 года ребенок упал в вольер с гориллами в зоопарке американского города Цинциннати, тогда работники зоопарка были вынуждены застрелить самца по кличке Харамбе, который схватил мальчика. История получила широкий общественный резонанс и породила обсуждения об оправданности такой меры.
Здание мэрии Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
02:09
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка
 
В миреСШАНью-Йорк (город)
 
 
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