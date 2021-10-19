https://ria.ru/20211019/gorilla-1755134217.html

В США убитую в зоопарке гориллу сравнили с жертвами капитализма

В США убитую в зоопарке гориллу сравнили с жертвами капитализма - РИА Новости, 19.10.2021

В США убитую в зоопарке гориллу сравнили с жертвами капитализма

Двухметровую бронзовую статую гориллы Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка пять лет назад, установили на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:27

2021-10-19T06:27

2021-10-19T06:29

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 19 окт - РИА Новости. Двухметровую бронзовую статую гориллы Харамбе, убитой сотрудниками зоопарка пять лет назад, установили на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC New York.По словам организаторов акции, горилла символизирует людей, живущих в капиталистической системе США, "делающей богатые элиты богаче, тогда как простой человек остается за бортом".Статую обезьяны разместили напротив знаменитого символа Уолл-стрит - бронзового "Атакующего быка". Как сообщает телеканал, вокруг статуи быка выложили 10 тысяч бананов, которые потом будут пожертвованы в местные продовольственные фонды.В мае 2016 года ребенок упал в вольер с гориллами в зоопарке американского города Цинциннати, тогда работники зоопарка были вынуждены застрелить самца по кличке Харамбе, который схватил мальчика. История получила широкий общественный резонанс и породила обсуждения об оправданности такой меры.

https://ria.ru/20211019/statuya-1755128925.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город)