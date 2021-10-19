https://ria.ru/20211019/golikova-1755203687.html
Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни с 23 октября
Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни с 23 октября - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни с 23 октября
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила разрешить регионам со сложной эпидемиологической ситуацией ввести нерабочие дни уже с 23 октября. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:10
2021-10-19T14:10
2021-10-19T14:33
распространение коронавируса
татьяна голикова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила разрешить регионам со сложной эпидемиологической ситуацией ввести нерабочие дни уже с 23 октября.Ранее она предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в России из-за ситуации с коронавирусом."При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших коронавирусом при предъявлении QR-кодов.
https://ria.ru/20211019/udalenka-1755204371.html
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татьяна голикова, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
14:10 19.10.2021 (обновлено: 14:33 19.10.2021)
Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни с 23 октября
Голикова предложила объявить в некоторых регионах нерабочие дни уже с 23 октября