Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211019/gogol-1755159637.html
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо - РИА Новости, 19.10.2021
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
2021-10-19T12:00
2021-10-19T12:00
какая-то мистика
николай гоголь
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755159541_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_b76392e239f77f0f38b89d394016ef1a.jpg
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Как появились слухи о том, что писатель был похоронен живым, и есть ли этому подтверждения - рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома Гоголя Александр Шамарин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755159541_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_b6a019740b6bbfa294a8e15c810c373b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай гоголь, подкаст, аудио
12:00 19.10.2021
 

Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо

Какая-то мистика
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
12:00
Читать ria.ru в
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
Как появились слухи о том, что писатель был похоронен живым, и есть ли этому подтверждения - рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома Гоголя Александр Шамарин.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаНиколай ГогольПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве шесть человек спасли при пожаре в жилом доме
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
12:08Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
12:07Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Лента новостейМолния