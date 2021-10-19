https://ria.ru/20211019/gogol-1755159637.html
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо - РИА Новости, 19.10.2021
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
2021-10-19T12:00
2021-10-19T12:00
2021-10-19T12:00
какая-то мистика
николай гоголь
подкаст
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Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.
audio/mpeg
Как появились слухи о том, что писатель был похоронен живым, и есть ли этому подтверждения - рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома Гоголя Александр Шамарин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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николай гоголь, подкаст, аудио
Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо
“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.