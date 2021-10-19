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https://ria.ru/20211019/gaaga-1755256728.html
МИД: суд в Гааге не может рассматривать инцидент в Керченском проливе
МИД: суд в Гааге не может рассматривать инцидент в Керченском проливе - РИА Новости, 19.10.2021
МИД: суд в Гааге не может рассматривать инцидент в Керченском проливе
Россия обратилась с требованием признать отсутствие у трибунала в Гааге юрисдикции по претензиям Украины по инциденту в Керченском проливе, устроенному... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:30
2021-10-19T17:30
в мире
оон
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
керченский пролив
черное море
игорь воронченко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия обратилась с требованием признать отсутствие у трибунала в Гааге юрисдикции по претензиям Украины по инциденту в Керченском проливе, устроенному украинской стороной в ноябре 2018 года, сообщил МИД РФ.На прошлой неделе в Гааге арбитражный трибунал, сформированный по инициативе Украины в 2019 году для рассмотрения ее иска к России в связи с событиями в Керченском проливе в 2018 году, заслушал позиции сторон по вопросу юрисдикции. Решение арбитража по вопросу юрисдикции ожидается в начале 2022 года."Россия обратились с требованием признать отсутствие у трибунала юрисдикции по всем претензиям Украины", - говорится в сообщении.Основное возражение Российской Федерации заключалось в том, что при ратификации Конвенции 1982 года Россия и Украина сделали оговорку, согласно которой применение конвенционных процедур разрешения споров с их участием исключается в ситуациях, когда такие споры связаны с военной деятельностью.Кроме того, РФ аргументировала и другие возражения, в частности, касающиеся иммунитета иностранных военных кораблей в территориальном море прибрежного государства и необходимости исчерпания истцом предварительных способов урегулирования спора до передачи его на рассмотрение арбитража.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России. МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
https://ria.ru/20211012/gaaga-1754201411.html
https://ria.ru/20190412/1552620605.html
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в мире, оон, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, черное море, игорь воронченко, россия
17:30 19.10.2021
 
МИД: суд в Гааге не может рассматривать инцидент в Керченском проливе

Россия оспорила наличие у суда в Гааге юрисдикции по инциденту в Керченском проливе

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия обратилась с требованием признать отсутствие у трибунала в Гааге юрисдикции по претензиям Украины по инциденту в Керченском проливе, устроенному украинской стороной в ноябре 2018 года, сообщил МИД РФ.
На прошлой неделе в Гааге арбитражный трибунал, сформированный по инициативе Украины в 2019 году для рассмотрения ее иска к России в связи с событиями в Керченском проливе в 2018 году, заслушал позиции сторон по вопросу юрисдикции. Решение арбитража по вопросу юрисдикции ожидается в начале 2022 года.
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12 октября, 14:28
Украина потребовала от России компенсации за инцидент в Керченском проливе
"Россия обратились с требованием признать отсутствие у трибунала юрисдикции по всем претензиям Украины", - говорится в сообщении.
Основное возражение Российской Федерации заключалось в том, что при ратификации Конвенции 1982 года Россия и Украина сделали оговорку, согласно которой применение конвенционных процедур разрешения споров с их участием исключается в ситуациях, когда такие споры связаны с военной деятельностью.
"С опорой на факты и судебные прецеденты доказывали, что "керченский инцидент" является классическим примером такой деятельности", - сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, РФ аргументировала и другие возражения, в частности, касающиеся иммунитета иностранных военных кораблей в территориальном море прибрежного государства и необходимости исчерпания истцом предварительных способов урегулирования спора до передачи его на рассмотрение арбитража.
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
Украина настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге рассмотрел инцидент с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году на основании Конвенции ООН по морскому праву, будет добиваться компенсации от России. МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
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В миреООНВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы УкраиныКерченский проливЧерное мореИгорь ВоронченкоРоссия
 
 
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