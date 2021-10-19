Драка, обед, сон: победители конкурса Close-up Photographer of the Year
Осьминог, нашедшей укрытие в пустой раковине, растрогал не только фотографа Алессандро Грассо (Alessandro Grasso), но и жюри. Победа в номинации "Подводный мир."
Осьминог, нашедшей укрытие в пустой раковине, растрогал не только фотографа Алессандро Грассо (Alessandro Grasso), но и жюри. Победа в номинации "Подводный мир."
Абсолютную победу и звание фотографа года завоевал Пол Хермансен (Pål Hermansen) за фото насекомых, которых он обнаружил в неисправной лампе у себя дома в Норвегии.
Абсолютную победу и звание фотографа года завоевал Пол Хермансен (Pål Hermansen) за фото насекомых, которых он обнаружил в неисправной лампе у себя дома в Норвегии.
Лучшим в номинации "Рукотворный мир" стал проект Рэйчел МакНалти (Rachel McNulty), реализованный за обеденным столом. Этот морской пейзаж создан при помощи стеклянных бутылок, макрообъектива и дневного света.
Лучшим в номинации "Рукотворный мир" стал проект Рэйчел МакНалти (Rachel McNulty), реализованный за обеденным столом. Этот морской пейзаж создан при помощи стеклянных бутылок, макрообъектива и дневного света.
"Муравьям и шершням" Петра Бамбушека (Petr Bambousek) досталось второе место в номинации "Насекомые".
"Муравьям и шершням" Петра Бамбушека (Petr Bambousek) досталось второе место в номинации "Насекомые".
В номинации "Растения и грибы" победил Барри Веб (Barry Webb) с редкими грибами рода негниюнчиковых.
В номинации "Растения и грибы" победил Барри Веб (Barry Webb) с редкими грибами рода негниюнчиковых.
"Танцующий в темноте" Хуана Гонсалеса Аумады (Juan J. González Ahumada) победил в номинации "Животные".
"Танцующий в темноте" Хуана Гонсалеса Аумады (Juan J. González Ahumada) победил в номинации "Животные".
Молодым фотографом года стал 16-летний Эзра Бултон (Ezra Boulton), запечатлевший крысу в колесе заброшенной машины.
Молодым фотографом года стал 16-летний Эзра Бултон (Ezra Boulton), запечатлевший крысу в колесе заброшенной машины.
"Крошечные детали" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki) отметили третьим местом в номинации "Животные".
"Крошечные детали" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki) отметили третьим местом в номинации "Животные".
Оригинальный взгляд на нитчатую водоросль спирогиру принес Хокану Квартстрему (Håkan Kvarnström) первое место в номинации "Микро".
Оригинальный взгляд на нитчатую водоросль спирогиру принес Хокану Квартстрему (Håkan Kvarnström) первое место в номинации "Микро".
Кадр Бернарда Шуберта (Bernhard Schubert) "Волшебные споры" отметили третьим местом в номинации "Насекомые".
Кадр Бернарда Шуберта (Bernhard Schubert) "Волшебные споры" отметили третьим местом в номинации "Насекомые".
В номинации "Бабочки и стрекозы" победил снимок Рипана Бисваса (Ripan Biswas). Водомер в поисках еды подкрадывается к стрекозе, откладывающей яйца.
В номинации "Бабочки и стрекозы" победил снимок Рипана Бисваса (Ripan Biswas). Водомер в поисках еды подкрадывается к стрекозе, откладывающей яйца.
В номинации "Сокровенный пейзаж" лучшим стало фото Дарага Малдоуни (Daragh Muldowney), сделанное на льду Байкала.
В номинации "Сокровенный пейзаж" лучшим стало фото Дарага Малдоуни (Daragh Muldowney), сделанное на льду Байкала.
Работа Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) замкнула тройку лидеров в номинации "Подводный мир".
Работа Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) замкнула тройку лидеров в номинации "Подводный мир".
"Драка", увиденная Светланой Иваненко в Калмыкии, не оставила равнодушным и жюри конкурса. Второе место в номинации "Животные".
"Драка", увиденная Светланой Иваненко в Калмыкии, не оставила равнодушным и жюри конкурса. Второе место в номинации "Животные".
Третье место в номинации "Бабочки и стрекозы" завоевал автор фото "Дамочка обедает" Аникет Рангнат Топате (Aniket Rangnath Thopate).
Третье место в номинации "Бабочки и стрекозы" завоевал автор фото "Дамочка обедает" Аникет Рангнат Топате (Aniket Rangnath Thopate).