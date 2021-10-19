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Драка, обед, сон: победители конкурса Close-up Photographer of the Year
Драка, обед, сон: победители конкурса Close-up Photographer of the Year - РИА Новости, 19.10.2021
Драка, обед, сон: победители конкурса Close-up Photographer of the Year
Стали известны имена победителей международного конкурса Close-up Photographer of the Year 2021, посвященного микро- и макросъемке. Жюри получило более девяти... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:50
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фото
фотография
насекомые
бабочки
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Стали известны имена победителей международного конкурса Close-up Photographer of the Year 2021, посвященного микро- и макросъемке. Жюри получило более девяти тысяч снимков из 56 стран, в числе лучших оказалась работа из России. Гипнотические кадры — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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фото, фото, фотография, насекомые, бабочки
15:50 19.10.2021 (обновлено: 18:52 19.10.2021)
 

Драка, обед, сон: победители конкурса Close-up Photographer of the Year

Читать ria.ru в
Стали известны имена победителей международного конкурса Close-up Photographer of the Year 2021, посвященного микро- и макросъемке. Жюри получило более девяти тысяч снимков из 56 стран, в числе лучших оказалась работа из России. Гипнотические кадры — в подборке Ria.ru.
© Фото : Alessandro Grasso / CUPOTY

Осьминог, нашедшей укрытие в пустой раковине, растрогал не только фотографа Алессандро Грассо (Alessandro Grasso), но и жюри. Победа в номинации "Подводный мир."

Работа фотографа Alessandro Grasso Circular Octopus, занявшая 1-е место в категории Подводный мир в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
1 из 15

Осьминог, нашедшей укрытие в пустой раковине, растрогал не только фотографа Алессандро Грассо (Alessandro Grasso), но и жюри. Победа в номинации "Подводный мир."

© Фото : Alessandro Grasso / CUPOTY
© Фото : Pal Hermansen / CUPOTY

Абсолютную победу и звание фотографа года завоевал Пол Хермансен (Pål Hermansen) за фото насекомых, которых он обнаружил в неисправной лампе у себя дома в Норвегии.

Работа фотографа Pal Hermansen Insect diversity, занявшая 1-е место в категории Насекомые в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
2 из 15

Абсолютную победу и звание фотографа года завоевал Пол Хермансен (Pål Hermansen) за фото насекомых, которых он обнаружил в неисправной лампе у себя дома в Норвегии.

© Фото : Pal Hermansen / CUPOTY
© Фото : Rachel McNulty / CUPOTY

Лучшим в номинации "Рукотворный мир" стал проект Рэйчел МакНалти (Rachel McNulty), реализованный за обеденным столом. Этот морской пейзаж создан при помощи стеклянных бутылок, макрообъектива и дневного света.

Работа фотографа Rachel McNulty Waves Crashing занявшая 1-е место в категории Искусственный в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
3 из 15

Лучшим в номинации "Рукотворный мир" стал проект Рэйчел МакНалти (Rachel McNulty), реализованный за обеденным столом. Этот морской пейзаж создан при помощи стеклянных бутылок, макрообъектива и дневного света.

© Фото : Rachel McNulty / CUPOTY
© Фото : Petr Bambousek / CUPOTY

"Муравьям и шершням" Петра Бамбушека (Petr Bambousek) досталось второе место в номинации "Насекомые".

Работа фотографа Petr Bambousek Ants and Hornet занявшая 2-е место в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
4 из 15

"Муравьям и шершням" Петра Бамбушека (Petr Bambousek) досталось второе место в номинации "Насекомые".

© Фото : Petr Bambousek / CUPOTY
© Фото : Barry Webb / CUPOTY

В номинации "Растения и грибы" победил Барри Веб (Barry Webb) с редкими грибами рода негниюнчиковых.

Работа фотографа Barry Webb Holly Parachute, занявшая 1-е место в категории Растения и грибы в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
5 из 15

В номинации "Растения и грибы" победил Барри Веб (Barry Webb) с редкими грибами рода негниюнчиковых.

© Фото : Barry Webb / CUPOTY
© Фото : Juan Ahumada / CUPOTY

"Танцующий в темноте" Хуана Гонсалеса Аумады (Juan J. González Ahumada) победил в номинации "Животные".

Работа фотографа Juan Ahumada Dancing in the Dark занявшая 1-е место в категории Животные в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
6 из 15

"Танцующий в темноте" Хуана Гонсалеса Аумады (Juan J. González Ahumada) победил в номинации "Животные".

© Фото : Juan Ahumada / CUPOTY
© Фото : Ezra Boulton / CUPOTY

Молодым фотографом года стал 16-летний Эзра Бултон (Ezra Boulton), запечатлевший крысу в колесе заброшенной машины.

Работа фотографа Ezra Boulton Rat in Tyre Hub, занявшая 1-е место в категории Молодой фотограф в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
7 из 15

Молодым фотографом года стал 16-летний Эзра Бултон (Ezra Boulton), запечатлевший крысу в колесе заброшенной машины.

© Фото : Ezra Boulton / CUPOTY
© Фото : Lili Sztrehárszki / CUPOTY

"Крошечные детали" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki) отметили третьим местом в номинации "Животные".

Работа фотографа Lili Sztrehárszki Tiny details занявшая 3-е место в категории Животные в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
8 из 15

"Крошечные детали" Лили Штрехарски (Lili Sztrehárszki) отметили третьим местом в номинации "Животные".

© Фото : Lili Sztrehárszki / CUPOTY
© Фото : Hakan Kvarnstrom / CUPOTY

Оригинальный взгляд на нитчатую водоросль спирогиру принес Хокану Квартстрему (Håkan Kvarnström) первое место в номинации "Микро".

Работа фотографа Hakan Kvarnstrom Spiral Beauty занявшая 1-е место в категории Макро в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
9 из 15

Оригинальный взгляд на нитчатую водоросль спирогиру принес Хокану Квартстрему (Håkan Kvarnström) первое место в номинации "Микро".

© Фото : Hakan Kvarnstrom / CUPOTY
© Фото : Bernhard Schubert / CUPOTY

Кадр Бернарда Шуберта (Bernhard Schubert) "Волшебные споры" отметили третьим местом в номинации "Насекомые".

Работа фотографа Bernhard Schubert Magic Spores занявшая 3-е место в категории Насекомые в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
10 из 15

Кадр Бернарда Шуберта (Bernhard Schubert) "Волшебные споры" отметили третьим местом в номинации "Насекомые".

© Фото : Bernhard Schubert / CUPOTY
© Фото : Ripan Biswas / CUPOTY

В номинации "Бабочки и стрекозы" победил снимок Рипана Бисваса (Ripan Biswas). Водомер в поисках еды подкрадывается к стрекозе, откладывающей яйца.

Работа Mating Underwater фотографа из Индии Ripan Biswas, занявшая 1-е место в категории Бабочки и стрекозы в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
11 из 15

В номинации "Бабочки и стрекозы" победил снимок Рипана Бисваса (Ripan Biswas). Водомер в поисках еды подкрадывается к стрекозе, откладывающей яйца.

© Фото : Ripan Biswas / CUPOTY
© Фото : Daragh Muldowney / CUPOTY

В номинации "Сокровенный пейзаж" лучшим стало фото Дарага Малдоуни (Daragh Muldowney), сделанное на льду Байкала.

Работа Juncture Y фотографа из Ирландии Daragh Muldowney, занявшая 1-е место в категории Сокровенный пейзаж в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
12 из 15

В номинации "Сокровенный пейзаж" лучшим стало фото Дарага Малдоуни (Daragh Muldowney), сделанное на льду Байкала.

© Фото : Daragh Muldowney / CUPOTY
© Фото : Enrico Somogyi / CUPOTY

Работа Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) замкнула тройку лидеров в номинации "Подводный мир".

Работа Gobys with Eggs фотографа из Германии Enrico Somogyi, занявшая 3-е место в категории Подводный мир в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
13 из 15

Работа Энрико Сомоджи (Enrico Somogyi) замкнула тройку лидеров в номинации "Подводный мир".

© Фото : Enrico Somogyi / CUPOTY
© Фото : Svetlana Ivavnenko / CUPOTY

"Драка", увиденная Светланой Иваненко в Калмыкии, не оставила равнодушным и жюри конкурса. Второе место в номинации "Животные".

Работа Бой фотографа из России Светланы Иваненко, занявшая 2-е место в категории Животные в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
14 из 15

"Драка", увиденная Светланой Иваненко в Калмыкии, не оставила равнодушным и жюри конкурса. Второе место в номинации "Животные".

© Фото : Svetlana Ivavnenko / CUPOTY
© Фото : Aniket Rangnath Thopate / CUPOTY

Третье место в номинации "Бабочки и стрекозы" завоевал автор фото "Дамочка обедает" Аникет Рангнат Топате (Aniket Rangnath Thopate).

Работа Damsel in Dinner фотографа из Индии Aniket Rangnath Thopate, занявшая 3-е место в категории Бабочки и стрекозы в фотоконкурсе Close-up Photographer of the Year 2021
15 из 15

Третье место в номинации "Бабочки и стрекозы" завоевал автор фото "Дамочка обедает" Аникет Рангнат Топате (Aniket Rangnath Thopate).

© Фото : Aniket Rangnath Thopate / CUPOTY
 
ФотоФотографияНасекомыебабочки
 
 
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