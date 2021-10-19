https://ria.ru/20211019/evakuatsiya-1755296178.html

Аэропорт Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете

Аэропорт Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете - РИА Новости, 19.10.2021

Аэропорт Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете

В аэропорту английского Манчестера проводится эвакуация после сообщения о подозрительном пакете, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T21:58

2021-10-19T21:58

2021-10-19T21:58

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ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. В аэропорту английского Манчестера проводится эвакуация после сообщения о подозрительном пакете, сообщил РИА Новости представитель аэропорта."После сообщения о подозрительном пакете во втором терминале проводится контролируемая эвакуация в соответствии со стандартной процедурой. Мы находимся в тесном контакте с полицией Большого Манчестера, которая руководит реагированием (на инцидент - ред.)", - сказал он.При этом в аэропорту не стали комментировать возможные задержки или отмены рейсов из второго терминала. Согласно табло на сайте аэропорта, пока соответствующих изменений нет.

https://ria.ru/20211017/pozhar-1754931441.html

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в мире, манчестер, великобритания