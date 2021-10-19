https://ria.ru/20211019/evakuatsiya-1755296178.html
Аэропорт Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете
Аэропорт Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете - РИА Новости, 19.10.2021
Аэропорт Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете
В аэропорту английского Манчестера проводится эвакуация после сообщения о подозрительном пакете, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T21:58
2021-10-19T21:58
2021-10-19T21:58
в мире
манчестер
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101230/73/1012307344_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_bca37c4fd45fa8a0962493b58104c62a.jpg
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. В аэропорту английского Манчестера проводится эвакуация после сообщения о подозрительном пакете, сообщил РИА Новости представитель аэропорта."После сообщения о подозрительном пакете во втором терминале проводится контролируемая эвакуация в соответствии со стандартной процедурой. Мы находимся в тесном контакте с полицией Большого Манчестера, которая руководит реагированием (на инцидент - ред.)", - сказал он.При этом в аэропорту не стали комментировать возможные задержки или отмены рейсов из второго терминала. Согласно табло на сайте аэропорта, пока соответствующих изменений нет.
https://ria.ru/20211017/pozhar-1754931441.html
манчестер
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101230/73/1012307344_143:0:2358:1661_1920x0_80_0_0_6ab6ffb56446b66fc6031847e8825588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манчестер, великобритания
Аэропорт Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете
Аэропорт английского Манчестера эвакуируют после сообщения о подозрительном пакете