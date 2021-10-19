https://ria.ru/20211019/elektrosnabzhenie-1755220034.html

Московские энергетики повысят надежность электроснабжения востока столицы

Московские энергетики повысят надежность электроснабжения востока столицы - РИА Новости, 19.10.2021

Московские энергетики повысят надежность электроснабжения востока столицы

Московские энергетики повысят надежность электроснабжения жителей востока столицы, началась замена автотрансформатора подстанции "Баскаково", сообщает... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:11

2021-10-19T15:11

2021-10-19T15:11

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Московские энергетики повысят надежность электроснабжения жителей востока столицы, началась замена автотрансформатора подстанции "Баскаково", сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."Столичные энергетики приступили к замене автотрансформатора подстанции "Баскаково". Работы проводят в рамках третьего этапа реконструкции подстанции. Новый автотрансформатор с улучшенными характеристиками и показателями надежности позволит снизить нагрузку на питающий центр и потери электроэнергии", - говорится в сообщении.Кроме того, энергетики заменят два регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы мощностью 63 МВА, говорится в сообщении.Сообщается, что это создаст резерв мощности для подключения новых абонентов.Уточняется, что в ходе работ также заменят и электромеханические устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики на более современные микропроцессорные устройства российских производителей.Работы планируется завершить в декабре. Благодаря модернизации повысится качество электроснабжения, отметили в пресс-службе ведомства.

https://realty.ria.ru/20211019/voda-1754555669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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