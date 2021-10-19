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Московские энергетики повысят надежность электроснабжения востока столицы
Московские энергетики повысят надежность электроснабжения востока столицы - РИА Новости, 19.10.2021
Московские энергетики повысят надежность электроснабжения востока столицы
Московские энергетики повысят надежность электроснабжения жителей востока столицы, началась замена автотрансформатора подстанции "Баскаково", сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:11
2021-10-19T15:11
2021-10-19T15:11
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Московские энергетики повысят надежность электроснабжения жителей востока столицы, началась замена автотрансформатора подстанции "Баскаково", сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."Столичные энергетики приступили к замене автотрансформатора подстанции "Баскаково". Работы проводят в рамках третьего этапа реконструкции подстанции. Новый автотрансформатор с улучшенными характеристиками и показателями надежности позволит снизить нагрузку на питающий центр и потери электроэнергии", - говорится в сообщении.Кроме того, энергетики заменят два регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы мощностью 63 МВА, говорится в сообщении.Сообщается, что это создаст резерв мощности для подключения новых абонентов.Уточняется, что в ходе работ также заменят и электромеханические устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики на более современные микропроцессорные устройства российских производителей.Работы планируется завершить в декабре. Благодаря модернизации повысится качество электроснабжения, отметили в пресс-службе ведомства.
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экономика, москва
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Московские энергетики повысят надежность электроснабжения жителей востока столицы, началась замена автотрансформатора подстанции "Баскаково", сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Столичные энергетики приступили к замене автотрансформатора подстанции "Баскаково". Работы проводят в рамках третьего этапа реконструкции подстанции. Новый автотрансформатор с улучшенными характеристиками и показателями надежности позволит снизить нагрузку на питающий центр и потери электроэнергии", - говорится в сообщении.
Кроме того, энергетики заменят два регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы мощностью 63 МВА, говорится в сообщении.
Сообщается, что это создаст резерв мощности для подключения новых абонентов.
Уточняется, что в ходе работ также заменят и электромеханические устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики на более современные микропроцессорные устройства российских производителей.
Работы планируется завершить в декабре. Благодаря модернизации повысится качество электроснабжения, отметили в пресс-службе ведомства.
"Модернизация подстанции "Баскаково" позволит повысить качество и надежность электроснабжения 1,5 миллионов потребителей Восточного административного округа Москвы, в частности районов Вешняки, Новогиреево и Новокосино, и ряда социально значимых объектов", - говорится в материале.