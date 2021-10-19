https://ria.ru/20211019/ekstremizm-1755258028.html

В Карачаево-Черкесии разоблачили экстремистскую ячейку

В Карачаево-Черкесии разоблачили экстремистскую ячейку - РИА Новости, 19.10.2021

В Карачаево-Черкесии разоблачили экстремистскую ячейку

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:35

2021-10-19T17:35

2021-10-19T18:40

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Задержаны пять членов экстремистской организации, являющиеся жителями Карачаево-Черкесии", — отмечается на портале. Всех пятерых экстремистов арестовали.В 2018 году они объединились на основе идеологии международного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* и затем участвовали в его деятельности. Члены группы распространяли идеи радикального ислама. Под угрозой расправы они пытались сместить с постов должностных лиц и планировали создать на территории Северокавказского региона государство с шариатской формой правления.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации") и по части 1 статьи 222 УК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").Верховный суд 15 сентября 2010 года признал деятельность "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* экстремистской и запретил ее в России.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211005/ekstremisty-1753135539.html

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2021

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карачаево-черкесская республика (кчр), россия