https://ria.ru/20211019/ekstraditsiya-1755131098.html

Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро

Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро - РИА Новости, 19.10.2021

Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро

Экстрадиция в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба - это мера американской администрации по оказанию давления на власти Венесуэлы, считает венесуэльский... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:03

2021-10-19T04:03

2021-10-19T04:03

в мире

сша

венесуэла

николас мадуро

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КАРАКАС, 19 окт - РИА Новости. Экстрадиция в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба - это мера американской администрации по оказанию давления на власти Венесуэлы, считает венесуэльский политик Хавьер Бертуччи.В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.В российском МИД ситуацию вокруг Сааба называли "вопиющей". Внешнеполитическое ведомство РФ отмечало, что в Вашингтоне решили "выйти на новый уровень", создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом.

https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754890968.html

сша

венесуэла

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в мире, сша, венесуэла, николас мадуро