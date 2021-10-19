Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
В Венесуэле экстрадицию дипломата Сааба в США назвали давлением на Мадуро
КАРАКАС, 19 окт - РИА Новости. Экстрадиция в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба - это мера американской администрации по оказанию давления на власти Венесуэлы, считает венесуэльский политик Хавьер Бертуччи.
"Эта инициатива по выдаче Алекса Сааба... направлена на оказание давления на правительство, чтобы заставить его принять условие проведения президентских и парламентских выборов", - заявил он РИА Новости.
В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.
Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.
В российском МИД ситуацию вокруг Сааба называли "вопиющей". Внешнеполитическое ведомство РФ отмечало, что в Вашингтоне решили "выйти на новый уровень", создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом.
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