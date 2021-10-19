https://ria.ru/20211019/ekonomika-1755147377.html

Путин отметил вклад Торгово-промышленной палаты в укрепление экономики

Путин отметил вклад Торгово-промышленной палаты в укрепление экономики - РИА Новости, 19.10.2021

Путин отметил вклад Торгово-промышленной палаты в укрепление экономики

Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Торгово-промышленной палаты с 30-летием ведомства и отметил, что ТТП внесла значимый вклад в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:56

2021-10-19T09:56

2021-10-19T09:56

экономика

владимир путин

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Торгово-промышленной палаты с 30-летием ведомства и отметил, что ТТП внесла значимый вклад в укрепление национальной экономики, сообщается на сайте Кремля."Торгово-промышленная палата по праву считается одним из наиболее крупных и авторитетных бизнес-объединений страны с богатой историей и давними традициями. В числе неоспоримых заслуг ТПП – значимый вклад в укрепление национальной экономики, в создание благоприятных условий для развития современного, эффективного бизнеса и формирования делового климата, в совершенствование профильного законодательства", - говорится в телеграмме.Глава государства также отметил, что сотрудники ведомства многое делают для защиты интересов российских производителей, продвижения их товаров и услуг на глобальные рынки, укрепления взаимодействия с зарубежными коллегами. Кроме того, по его словам, они выступают надёжным партнёром государства в решении важных социальных задач."Желаю вам успехов, реализации намеченных планов и инициатив", - заключил Путин.

https://ria.ru/20211005/ekonomika-1753132116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, торгово-промышленная палата рф