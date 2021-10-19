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После отравления метанолом в Екатеринбурге открыли горячую линию
После отравления метанолом в Екатеринбурге открыли горячую линию - РИА Новости, 19.10.2021
После отравления метанолом в Екатеринбурге открыли горячую линию
Свердловская прокуратура организовала горячую линию для выявления фактов производства и реализации контрафактного алкоголя после гибели 18 человек в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:40
2021-10-19T09:40
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
массовое отравление метанолом на урале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала горячую линию для выявления фактов производства и реализации контрафактного алкоголя после гибели 18 человек в Екатеринбурге от метилового спирта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны."Прокуратура Свердловской области в связи с возможным нарушением федерального законодательства при производстве и реализации спиртосодержащей продукции с 19 октября организует прием обращений и информаций от граждан по телефону горячей линии по номеру 8 (343) 376-82-61", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимо указывать, по возможности, свои данные и контактный телефон, адрес производства или сбыта контрафактного алкоголя, по всем поступившим обращениям будут организованы проверки.
https://ria.ru/20211017/bastrykin-1754955702.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, массовое отравление метанолом на урале
09:40 19.10.2021
 
После отравления метанолом в Екатеринбурге открыли горячую линию

Прокуратура открыла горячую линию после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала горячую линию для выявления фактов производства и реализации контрафактного алкоголя после гибели 18 человек в Екатеринбурге от метилового спирта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 23:07
Бастрыкину доложат о ходе дела об отравлении людей спиртом в Екатеринбурге
"Прокуратура Свердловской области в связи с возможным нарушением федерального законодательства при производстве и реализации спиртосодержащей продукции с 19 октября организует прием обращений и информаций от граждан по телефону горячей линии по номеру 8 (343) 376-82-61", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимо указывать, по возможности, свои данные и контактный телефон, адрес производства или сбыта контрафактного алкоголя, по всем поступившим обращениям будут организованы проверки.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 00:40
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияМассовое отравление метанолом на Урале
 
 
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