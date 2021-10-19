https://ria.ru/20211019/ekaterinburg-1755145600.html

После отравления метанолом в Екатеринбурге открыли горячую линию

После отравления метанолом в Екатеринбурге открыли горячую линию - РИА Новости, 19.10.2021

После отравления метанолом в Екатеринбурге открыли горячую линию

Свердловская прокуратура организовала горячую линию для выявления фактов производства и реализации контрафактного алкоголя после гибели 18 человек в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:40

2021-10-19T09:40

2021-10-19T09:40

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

массовое отравление метанолом на урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала горячую линию для выявления фактов производства и реализации контрафактного алкоголя после гибели 18 человек в Екатеринбурге от метилового спирта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны."Прокуратура Свердловской области в связи с возможным нарушением федерального законодательства при производстве и реализации спиртосодержащей продукции с 19 октября организует прием обращений и информаций от граждан по телефону горячей линии по номеру 8 (343) 376-82-61", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимо указывать, по возможности, свои данные и контактный телефон, адрес производства или сбыта контрафактного алкоголя, по всем поступившим обращениям будут организованы проверки.

https://ria.ru/20211017/bastrykin-1754955702.html

https://ria.ru/20211017/otravlenie-1754894539.html

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свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, массовое отравление метанолом на урале