https://ria.ru/20211019/doplaty-1755204087.html

В Липецкой области медикам будут доплачивать за вакцинацию от COVID-19

В Липецкой области медикам будут доплачивать за вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Липецкой области медикам будут доплачивать за вакцинацию от COVID-19

В Липецкой области медработникам будут доплачивать по 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19, для этого из федерального и регионального... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:11

2021-10-19T14:11

2021-10-19T14:14

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 19 окт – РИА Новости. В Липецкой области медработникам будут доплачивать по 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19, для этого из федерального и регионального бюджетов выделены 98,8 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, эти выплаты будут учитывать в расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись стимулирующие выплаты. Медработники будут получать выплаты из областного бюджета за период проведения вакцинации против коронавирусной инфекции с 27 августа по 31 декабря 2021 года."Соответствующие документы о выплатах уже подписаны и вступили в силу. Создание коллективного иммунитета крайне важно сейчас. И мы должны поддержать медработников в это непростое время", - сказал Артамонов.Число вакцинированных будет определяться на основе данных единого ресурса учёта информации. Средства поступят сотрудникам медицинских организаций в ноябре текущего года сразу за несколько месяцев, начиная с 27 августа.

https://ria.ru/20211011/ekspress-testy-1753971602.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, коронавирус в россии