https://ria.ru/20211019/donbass-1755220228.html

В США обвинили Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе

В США обвинили Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе - РИА Новости, 19.10.2021

В США обвинили Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США продолжат оказывать поддержку Киеву в вопросе обороноспособности в связи с препятствиями, которые, как... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:11

2021-10-19T15:11

2021-10-19T17:11

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США продолжат оказывать поддержку Киеву в вопросе обороноспособности в связи с препятствиями, которые, как утверждает глава ведомства, Россия чинит мирному урегулированию в Донбассе."Россия является тем камнем, который мешает мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, расширять ее возможности защиты территориальной целостности и неприкосновенности", - сказал Остин на брифинге по итогам встречи с министром обороны Украины в Киеве.Ранее Остин заявил, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены Администрацией США в 2017 году, во время правления Дональда Трампа. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210712/zelenskiy-1741008590.html

https://ria.ru/20211013/nuland-1754387025.html

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в мире, пентагон, украина, киев, сша, донбасс, ллойд остин, ситуация в днр и лнр, россия