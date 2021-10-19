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Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке
Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке - РИА Новости, 19.10.2021
Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей базы в Горловке, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:42
2021-10-19T11:42
2021-10-19T11:42
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей базы в Горловке, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, говорится в отчете наблюдателей миссии.В воскресенье глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил Reuters, что миссия приостановила свою деятельность из соображений безопасности - в пятницу в центре Донецка началась акция протеста у гостиницы, где размещаются сотрудники данной миссии. Собравшиеся выражали недовольство действиями ОБСЕ при задержании украинскими силовиками представителя ЛНР в СЦКК и требуют содействия в его освобождении."В 15.40 (совпадает с мск) 18 октября команда миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы миссии в Горловке и что эти ворота были открыты. Перед зданием наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула передовую патрульную базу миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16.03", - говорится в ответе СММ ОБСЕ.Подконтрольная самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
https://ria.ru/20211017/lnr-1754941057.html
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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
Патрули ОБСЕ возобновили работу в подконтрольной ДНР Горловке
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей базы в Горловке