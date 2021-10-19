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Туризм
https://ria.ru/20211019/dominikana-1755139764.html
Доминикана ужесточает правила приема российских туристов
Доминикана ужесточает правила приема российских туристов - РИА Новости, 19.10.2021
Доминикана ужесточает правила приема российских туристов
Министерство туризма Доминиканы меняет правила нахождения отдыхающих вне отелей, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:06
2021-10-19T13:09
туризм
вакцинация
доминикана
новости - туризм
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканы меняет правила нахождения отдыхающих вне отелей, сообщает АТОР.С 18 октября для посещения баров, ресторанов, дискотек, клубов, торговых центров, магазинов, казино, спортивных залов и иных развлекательных учреждений вне гостиниц все лица старше 12 лет должны предъявить для входа удостоверение личности и сертификат о вакцинации любым препаратом от COVID-19, в том числе российским "Спутником V". Подойдут оригинал, бумажная копия или цифровой носитель.В случае отсутствия этого документа необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть сделан в одной из лабораторий, лицензированных Министерством здравоохранения и социальной поддержки Доминиканы не ранее чем за семь дней до посещения вышеупомянутых заведений.Правила въезда в страну для туристов остаются прежними: им не нужен ни ПЦР, ни сертификат вакцинации. Однако, учитывая нововведения, имеющим справку о прививке нужно взять документ с собой, чтобы для посещения общественных мест вне отеля не пришлось делать ПЦР-анализ.Нововведение не станет критичным для российских путешественников, говорят туроператоры. Отели в Доминикане самодостаточны, работают по системе "все включено" и имеют на своей территории все необходимое для отдыха гостей.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
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вакцинация, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
13:06 19.10.2021 (обновлено: 13:09 19.10.2021)
 
Доминикана ужесточает правила приема российских туристов

Власти Доминиканы обязали туристов предъявлять ПЦР-тест при посещении кафе и магазинов

© РИА Новости / Мария Селиванова Доминикана. Экскурсии на остров Саона начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
Доминикана. Экскурсии на остров Саона начинаются от рыбацкой деревни Байяибе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканы меняет правила нахождения отдыхающих вне отелей, сообщает АТОР.
С 18 октября для посещения баров, ресторанов, дискотек, клубов, торговых центров, магазинов, казино, спортивных залов и иных развлекательных учреждений вне гостиниц все лица старше 12 лет должны предъявить для входа удостоверение личности и сертификат о вакцинации любым препаратом от COVID-19, в том числе российским "Спутником V". Подойдут оригинал, бумажная копия или цифровой носитель.
В случае отсутствия этого документа необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть сделан в одной из лабораторий, лицензированных Министерством здравоохранения и социальной поддержки Доминиканы не ранее чем за семь дней до посещения вышеупомянутых заведений.
Правила въезда в страну для туристов остаются прежними: им не нужен ни ПЦР, ни сертификат вакцинации. Однако, учитывая нововведения, имеющим справку о прививке нужно взять документ с собой, чтобы для посещения общественных мест вне отеля не пришлось делать ПЦР-анализ.
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