https://ria.ru/20211019/diztoplivo-1755221861.html

На Украине проверяют данные о поставках удешевленного дизтоплива из России

На Украине проверяют данные о поставках удешевленного дизтоплива из России - РИА Новости, 19.10.2021

На Украине проверяют данные о поставках удешевленного дизтоплива из России

Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет информацию о поставках дизтоплива из РФ по заниженным ценам "приближенными" к главе политсовета партии... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:19

2021-10-19T15:19

2021-10-19T15:44

украина

россия

в мире

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет информацию о поставках дизтоплива из РФ по заниженным ценам "приближенными" к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку структурами, сообщается на сайте ведомства."Работники территориального управления ГБР Николаева проверяют информацию о поставках на Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины Виктору Медведчуку. По оперативной информации, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили в адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с депутатом, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждое", - сообщается на сайте ведомства.В пресс-службе ГБР сообщили, что задекларированная поставщиками цена "была почти в два раза меньше рыночной". Это позволило "минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен"."Также предварительным следствием установлено, что эти суда за последний год заходили в порты Российской Федерации и товар имеет российское происхождение. В рамках уголовного дела... (по статье) злоупотребление властью или служебным положением работниками ГБР с привлечением специалистов по региональной торгово-промышленной палаты и гостаможслужбы проведены переосмотры задержанных судов и заявленного к растаможиванию товара, при которых отобраны образцы топлива, которые направлены на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности", - отметили в ГБР.По результатам экспертизы следователями ГБР будут приняты соответствующие процессуальные меры. Также в ходе расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948574.html

https://ria.ru/20211013/revansh-1754401285.html

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украина, россия, в мире, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь