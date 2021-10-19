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Вице-премьер Оверчук заявил о позитивной динамике в отношениях России и США
Вице-премьер Оверчук заявил о позитивной динамике в отношениях России и США - РИА Новости, 19.10.2021
Вице-премьер Оверчук заявил о позитивной динамике в отношениях России и США
Позитивная динамика в отношениях РФ и США есть, необходимо ее наращивать, в том числе за счет развития экономических связей, заявил вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:45
2021-10-19T10:45
2021-10-19T10:54
экономика
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алексей оверчук
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Позитивная динамика в отношениях РФ и США есть, необходимо ее наращивать, в том числе за счет развития экономических связей, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Тот факт, что мы встречались и разговаривали именно в таком ключе, говорит о том, что позитивная динамика есть. Сейчас очень многое будет зависеть и от них, и от нас, чтобы эту динамику наращивать, развивать экономические связи, развивать связи в области экономической повестки", - сказал Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Оверчук на прошлой неделе посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук также возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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экономика, сша, алексей оверчук, россия
10:45 19.10.2021 (обновлено: 10:54 19.10.2021)
Вице-премьер Оверчук заявил о позитивной динамике в отношениях России и США
Вице-премьер Оверчук призвал наращивать позитивную динамику в отношениях России и США