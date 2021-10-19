Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211019/covid-19-1755234790.html
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж - РИА Новости, 19.10.2021
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж
Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионах России снизили спрос на внутренний туризм на 30 процентов, заявила исполнительный... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:50
2021-10-19T16:50
туризм
египет
венгрия
оаэ
турция
доминикана
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739962549_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_208aea363e4165cd39b2bef166a92f48.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионах России снизили спрос на внутренний туризм на 30 процентов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Вторая неделя октября по сравнению с первой – это уже минус 30 процентов в количестве новых заявок. Аннуляций при этом нет практически, но снижение бронирований – факт, с которым мы столкнулись, и он касается в первую очередь ноябрьских праздников", – сообщила Ломидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что спрос на туристические поездки в РФ на ноябрьские каникулы еще в середине-конце сентября показывал растущую динамику, число бронирований на внутренних направлениях росло, но после объявления этих поэтапных ограничений они начали снижаться.Между тем, выигрывают от этой ситуации другие страны. По словам Ломидзе, спрос на зарубежные направления увеличивается от недели к неделе. Наиболее востребованы для поездок на длинные выходные ноября – Египет, даже до запуска чартеров и только на базе регулярной авиаперевозки, затем Турция, ОАЭ и Доминикана."А из европейских стран неожиданно вырвалась Венгрия: наши туристы очень соскучились по комфортному сити-отдыху в городе с хорошей атмосферой и без ограничений на посещение ресторанов. Думаю, оставшиеся две недели укрепят позиции вышеперечисленных стран", – заключила Ломидзе.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211019/sochi-1755143725.html
египет
венгрия
оаэ
турция
доминикана
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739962549_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1538808ad2fbf724d1ab9f81843e9bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, венгрия, оаэ, турция, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
16:50 19.10.2021
 
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж

АТОР: ограничения в регионах в связи с COVID-19 на треть снизили спрос на туризм в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионах России снизили спрос на внутренний туризм на 30 процентов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Вторая неделя октября по сравнению с первой – это уже минус 30 процентов в количестве новых заявок. Аннуляций при этом нет практически, но снижение бронирований – факт, с которым мы столкнулись, и он касается в первую очередь ноябрьских праздников", – сообщила Ломидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что спрос на туристические поездки в РФ на ноябрьские каникулы еще в середине-конце сентября показывал растущую динамику, число бронирований на внутренних направлениях росло, но после объявления этих поэтапных ограничений они начали снижаться.
Между тем, выигрывают от этой ситуации другие страны. По словам Ломидзе, спрос на зарубежные направления увеличивается от недели к неделе. Наиболее востребованы для поездок на длинные выходные ноября – Египет, даже до запуска чартеров и только на базе регулярной авиаперевозки, затем Турция, ОАЭ и Доминикана.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00Туризм
Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх
"А из европейских стран неожиданно вырвалась Венгрия: наши туристы очень соскучились по комфортному сити-отдыху в городе с хорошей атмосферой и без ограничений на посещение ресторанов. Думаю, оставшиеся две недели укрепят позиции вышеперечисленных стран", – заключила Ломидзе.
Люди возле океанариума в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 11:05Туризм
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19
 
ТуризмЕгипетВенгрияОАЭТурцияДоминиканаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзеТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
03:07NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
03:00В России создали новый материал для защиты от радиации
03:00Риелторы рассказали, какие соседи затрудняют продажу квартиры
Лента новостейМолния
ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружиемNYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантовВ России создали новый материал для защиты от радиацииРиелторы рассказали, какие соседи затрудняют продажу квартиры