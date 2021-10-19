https://ria.ru/20211019/covid-19-1755234790.html
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж - РИА Новости, 19.10.2021
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж
Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионах России снизили спрос на внутренний туризм на 30 процентов, заявила исполнительный... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:50
2021-10-19T16:50
2021-10-19T16:50
туризм
египет
венгрия
оаэ
турция
доминикана
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионах России снизили спрос на внутренний туризм на 30 процентов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Вторая неделя октября по сравнению с первой – это уже минус 30 процентов в количестве новых заявок. Аннуляций при этом нет практически, но снижение бронирований – факт, с которым мы столкнулись, и он касается в первую очередь ноябрьских праздников", – сообщила Ломидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что спрос на туристические поездки в РФ на ноябрьские каникулы еще в середине-конце сентября показывал растущую динамику, число бронирований на внутренних направлениях росло, но после объявления этих поэтапных ограничений они начали снижаться.Между тем, выигрывают от этой ситуации другие страны. По словам Ломидзе, спрос на зарубежные направления увеличивается от недели к неделе. Наиболее востребованы для поездок на длинные выходные ноября – Египет, даже до запуска чартеров и только на базе регулярной авиаперевозки, затем Турция, ОАЭ и Доминикана."А из европейских стран неожиданно вырвалась Венгрия: наши туристы очень соскучились по комфортному сити-отдыху в городе с хорошей атмосферой и без ограничений на посещение ресторанов. Думаю, оставшиеся две недели укрепят позиции вышеперечисленных стран", – заключила Ломидзе.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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египет, венгрия, оаэ, турция, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
В АТОР считают, что ограничения в регионах поднимут спрос на туры за рубеж
АТОР: ограничения в регионах в связи с COVID-19 на треть снизили спрос на туризм в России
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионах России снизили спрос на внутренний туризм на 30 процентов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Вторая неделя октября по сравнению с первой – это уже минус 30 процентов в количестве новых заявок. Аннуляций при этом нет практически, но снижение бронирований – факт, с которым мы столкнулись, и он касается в первую очередь ноябрьских праздников", – сообщила Ломидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что спрос на туристические поездки в РФ на ноябрьские каникулы еще в середине-конце сентября показывал растущую динамику, число бронирований на внутренних направлениях росло, но после объявления этих поэтапных ограничений они начали снижаться.
Между тем, выигрывают от этой ситуации другие страны. По словам Ломидзе, спрос на зарубежные направления увеличивается от недели к неделе. Наиболее востребованы для поездок на длинные выходные ноября – Египет, даже до запуска чартеров и только на базе регулярной авиаперевозки, затем Турция, ОАЭ и Доминикана.
"А из европейских стран неожиданно вырвалась Венгрия: наши туристы очень соскучились по комфортному сити-отдыху в городе с хорошей атмосферой и без ограничений на посещение ресторанов. Думаю, оставшиеся две недели укрепят позиции вышеперечисленных стран", – заключила Ломидзе.