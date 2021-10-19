https://ria.ru/20211019/covid-19-1755177191.html

В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19

В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в Instagram сообщил жителям, что койки для больных коронавирусом в регионе закончились,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:25

2021-10-19T12:25

2021-10-19T12:25

распространение коронавируса

общество

орловская область

андрей клычков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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БРЯНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в Instagram сообщил жителям, что койки для больных коронавирусом в регионе закончились, прилагаются усилия, чтобы решить этот вопрос."1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет", - сказал Клычков, описывая ситуацию.По его словам, статистика по заболеваемости COVID-19 продолжает расти. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,15, на ИВЛ находятся 86 человек.В ходе эфира губернатор отметил, что в настоящий момент власти прилагают усилия, чтобы решить вопрос с коечным фондом.

https://ria.ru/20211015/perm-1754805365.html

https://ria.ru/20211007/medpomosch-1753443714.html

орловская область

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общество, орловская область, андрей клычков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии