https://ria.ru/20211019/covid-19-1755166411.html
Большинство пациентов с COVID-19 в больницах не привиты, сообщил Воробьев
Большинство пациентов с COVID-19 в больницах не привиты, сообщил Воробьев - РИА Новости, 19.10.2021
Большинство пациентов с COVID-19 в больницах не привиты, сообщил Воробьев
В больницах Подмосковья и на ИВЛ большинство заболевших коронавирусом в возрасте старше 60 лет и не вакцинированные, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:34
2021-10-19T11:34
2021-10-19T11:34
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755036985_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_66b77d416ea387ef15f68f349b8c9041.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В больницах Подмосковья и на ИВЛ большинство заболевших коронавирусом в возрасте старше 60 лет и не вакцинированные, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."К сожалению, мы очередной раз должны сказать, что все те, кто не привиты и в возрасте 60+, рискуют жизнью очень заметно. И на койках, и на ИВЛ большинство – это люди 60+ и не вакцинированные. Да, есть те, кто вакцинирован, но в абсолютном большинстве случаев они переносят заболевание в более легкой форме, поэтому наша задача не уставать говорить о том, что прививка спасает жизнь... Для нас не просто важно развернуть койки, мы научились это делать, у нас есть уже средства защиты, все необходимое, но что толку, когда не хватает кислорода… Соответственно, кислород нужно дальше искать, его расход большой, это факт", - сказал Воробьев на совещании с главами муниципалитетов и министрами Подмосковья.
https://ria.ru/20211019/kovid-1755074115.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755036985_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_4c217d243631644806ccfb8f8d7c9c93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Большинство пациентов с COVID-19 в больницах не привиты, сообщил Воробьев
Воробьев: в больницах Подмосковья большинство с COVID-19 старше 60 лет и не привиты