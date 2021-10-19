https://ria.ru/20211019/covid-19-1755166411.html

Большинство пациентов с COVID-19 в больницах не привиты, сообщил Воробьев

Большинство пациентов с COVID-19 в больницах не привиты, сообщил Воробьев - РИА Новости, 19.10.2021

Большинство пациентов с COVID-19 в больницах не привиты, сообщил Воробьев

В больницах Подмосковья и на ИВЛ большинство заболевших коронавирусом в возрасте старше 60 лет и не вакцинированные, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:34

2021-10-19T11:34

2021-10-19T11:34

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В больницах Подмосковья и на ИВЛ большинство заболевших коронавирусом в возрасте старше 60 лет и не вакцинированные, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."К сожалению, мы очередной раз должны сказать, что все те, кто не привиты и в возрасте 60+, рискуют жизнью очень заметно. И на койках, и на ИВЛ большинство – это люди 60+ и не вакцинированные. Да, есть те, кто вакцинирован, но в абсолютном большинстве случаев они переносят заболевание в более легкой форме, поэтому наша задача не уставать говорить о том, что прививка спасает жизнь... Для нас не просто важно развернуть койки, мы научились это делать, у нас есть уже средства защиты, все необходимое, но что толку, когда не хватает кислорода… Соответственно, кислород нужно дальше искать, его расход большой, это факт", - сказал Воробьев на совещании с главами муниципалитетов и министрами Подмосковья.

https://ria.ru/20211019/kovid-1755074115.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии