https://ria.ru/20211019/chizhov-1755271263.html

Чижов спрогнозировал отношение ЕС к России при новом правительстве Германии

Чижов спрогнозировал отношение ЕС к России при новом правительстве Германии - РИА Новости, 19.10.2021

Чижов спрогнозировал отношение ЕС к России при новом правительстве Германии

Москва будет рассчитывать на здравый смысл Берлина в отношениях с Евросоюзом, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:41

2021-10-19T18:41

2021-10-19T18:41

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москва

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владимир чижов

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва будет рассчитывать на здравый смысл Берлина в отношениях с Евросоюзом, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Я понимаю, что проще нам не будет, но будем рассчитывать на здравый смысл, в том числе немцев, но не только", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как трансформируется отношение ЕС к России после того, как в ФРГ придет к власти новое правительство.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.

https://ria.ru/20211019/sammit-1755248815.html

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в мире, берлин (город), германия, москва, евросоюз, владимир чижов, россия