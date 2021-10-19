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Чижов спрогнозировал отношение ЕС к России при новом правительстве Германии
Чижов спрогнозировал отношение ЕС к России при новом правительстве Германии - РИА Новости, 19.10.2021
Чижов спрогнозировал отношение ЕС к России при новом правительстве Германии
Москва будет рассчитывать на здравый смысл Берлина в отношениях с Евросоюзом, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:41
2021-10-19T18:41
2021-10-19T18:41
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва будет рассчитывать на здравый смысл Берлина в отношениях с Евросоюзом, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Я понимаю, что проще нам не будет, но будем рассчитывать на здравый смысл, в том числе немцев, но не только", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, как трансформируется отношение ЕС к России после того, как в ФРГ придет к власти новое правительство.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев, кандидат в канцлеры СДПГ Олаф Шольц рассчитывает, что у Германии будет новое правительство уже к 25 декабря.
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в мире, берлин (город), германия, москва, евросоюз, владимир чижов, россия
Чижов спрогнозировал отношение ЕС к России при новом правительстве Германии
Чижов: Россия надеется на здравый смысл нового правительства Германии в отношениях с ЕС